THYSSENKRUPP nach Quartalszahlen unentschlossen

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 5,612 € (XETRA)

Die heute vorgelegten Quartalszahlen von ThyssenKrupp hinterlassen ein paar Fragezeichen, zumindest bei mir. Verantwortlich dafür ist das uneinheitliche Bild, welches diese abgeben. So konnte man den Umsatz gegenüber dem Vorjahr zwar von 9,4 Mrd. EUR auf 10,6 Mrd. EUR steigern und damit die Analystenerwartungen schlagen, gleichzeitig aber lag das Ebit bei nur 161 Mio. EUR. Im Vorjahr verdiente ThyssenKrupp noch 232 Mio. EUR und Analysten sind von 258,3 Mio. EUR ausgegangen. Zudem scheint sich das Geschäftsfeld im vierten Quartal einzutrüben. ThyssenKrupp verzeichnet für dieses einen Auftragseingang von 10,4 Mrd. EUR, während es im Vorjahr noch 14,3 Mrd. EUR gewesen sind. Als Dividende für das Geschäftsjahr 2021/22 werden 0,15 EUR je Aktie anvisiert und für das kommende Jahr wartet man ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis.

Markt verhalten optimistisch!

Am Markt kommen die Zahlen heute relativ gut an. Die Aktie notiert zum Zeitpunkt dieser Zeilen leicht im Plus. Damit sind die Käufer weiterhin bemüht, die seit Oktober laufende Erholung aufrechtzuerhalten. Hier hatte man es in den vergangenen Tagen nicht leicht, da mit den Kursgewinnen von gut 40 % der Widerstandsbereich um 6 EUR erreicht wurde. Dieser Preisbereich sorgte im August und September für Probleme und beendete den damaligen Stabilisierungsversuch.

Mittelfristiges Tauziehen hat begonnen!

Auf Sicht der kommenden Wochen wird es in der ThyssenKrupp-Aktie wahrscheinlich sehr spannend. Im Chartbild der letzten zwei Jahre ist der wichtige Support im Bereich von 4 EUR gut zu erkennen und genau auf diesem findet momentan ein mittelfristiger Stabilisierungsversuch statt. Während von unten der Support die Aktie stützt, ist der Preisbereich von 6-7 EUR als potentielle Widerstandszone zu erkennen. Diese müsste nachhaltig überwunden werden, um mehr Spielraum für einen Aufwärtstrend bzw. Bullenmarkt zu haben.

ThyssenKrupp AG

Fazit: Je nach Perspektive kann man kleinere Rücksetzer in der ThyssenKrupp-Aktie noch auf der Longseite handeln. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Bullen im Bereich ab ca. 6 EUR Schwierigkeiten bekommen. Hier wäre eine Topbildung möglich, infolgedessen der Kurs noch einmal in Richtung zentralem Support ab ca. 4,75 EUR zurückfällt. Kurzfristig würde ich ein vorsichtiges „Hold“ ausgeben, während ich so nahe am Widerstand von ca. 7 EUR mittelfristig ein „Hold-Sell-Rating“ vergeben würde.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)