Bayer-Aktie stemmt sich gegen schwachen Dax - Quartalszahlen kommen gut an

Gegen den schwachen Trend am Gesamtmarkt haben die Aktien von Bayer am Freitag nach Quartalszahlen kräftig angezogen. Mit einem Plus von fünf Prozent auf 28,73 Euro waren sie im Dax am Nachmittag der mit Abstand stärkste Wert. Es gab nur wenige Gewinner im deutschen Leitindex, der unter Konjunktursorgen litt und 1,8 Prozent verlor.

Die Bayer-Aktien stoppten mit dem Zuwachs ihren jüngsten Kursrückgang seit Ende Juli. Den größten Teil der in dieser Woche aufgelaufenen Kursverluste haben sie inzwischen wieder aufgeholt. Auch der zuletzt noch in Gefahr geratene Aufwärtstrend seit dem Zollschock von Anfang April hat nun wieder Bestand.

Vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern die Erwartungen übertroffen, lobte ein Händler die Entwicklung der Leverkusener. Zu verdanken sei dies der Sparte CropScience. Aber auch die jüngst gute Entwicklung der Pharmasparte macht Hoffnung - und stimmt Bayer zuversichtlicher für 2025. Am Markt hieß es, operative Verbesserungen schienen allmählich zu greifen. Die Zahlen für das zweite Quartal reflektierten deutliche operative Fortschritte, schrieb Analyst Abed Jarad von mwb Research.

Bayer legt weiter Geld für Rechtsstreitigkeiten beiseite

Dass der Konzern für die schon milliardenteuren US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat und die verbotene Umweltchemikalie PCB noch mehr Geld auf die Seite legen muss, störte die Anleger vor dem Wochenende offensichtlich nicht. Vielleicht auch deshalb nicht, weil Bayer einen größeren Vergleich mit einer Klägerkanzlei erreichte, wodurch die Gesamtzahl offener Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch den Unkrautvernichter Gyphosat sinke, wie es hieß.

Experte Jarad sieht die erheblich höheren Rückstellungen jedoch kritischer. Sie überschatteten die ansonsten positive Dynamik, schrieb er. Daneben verwies er auf einen beharrlich mäßigen freien Barmittelfluss und eine höhere Verschuldung. Weil die Papiere mittlerweile in der Nähe seines Kursziels von 29 Euro notierten, stufte er sie von "Buy" auf "Hold" ab. Die weiterhin vorhandenen rechtlichen und finanziellen Unsicherheiten hemmten das kurzfristige Aufwärtspotenzial, hieß es.