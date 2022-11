PLUG POWER - Da wird einem schwindelig!

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 16,300 $ (Nasdaq)

Über fehlende Volatilität können sich Trader und Anleger in der Plug-Power-Aktie nicht beschweren. Allein in den letzten Monaten schwankte der Kurs ständig in Größenordnungen von 50-100 %, je nachdem in welche Richtung man schaute. So stürzte die Aktie jüngst ausgehend von ca. 30 USD auf unter 15 USD ab, während man zuvor die gleiche Strecke nur in die andere Richtung zurücklegte.

Technisch gesehen bewegt sich die Aktie dabei in einer Range und handelt aktuell im unteren Bereich dieser. Hier probieren sich die Bullen gerade wieder an einer Stabilisierung. Der Kurs müsste sich aber nachhaltig nach oben absetzen, um erneut Potenzial in Richtung 32 USD freizumachen. Erschwerend kommt jetzt jedoch hinzu, dass die Abwärtstrendlinie bereits ab ca. 24,25 USD auf die Bullen in Form eines Widerstandes wartet.

Mittelfristig müsste nicht nur diese, sondern letztlich auch der Preisbereich bis hin zu 32 USD nachhaltig überwunden werden, um in einen Bullenmarkt zurückzukehren und ob dies gelingt, ist zumindest aktuell fraglich.

Plug Power Inc.

Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Genaus schwierig wird es bei der Frage, wie die Aktie langfristig dasteht. Allein bei der Headline der letzten Analyse von Bastian Galuschka nach den jüngsten Quartalszahlen wird einem schwindlig. 189 Mio. USD Umsatz bei einem gleichzeitigen Verlust von 171 Mio. USD ist schon ein Brett, welches schwer zu verdauen ist. Vor diesem Hintergrund kann man sich eigentlich noch glücklich schätzen, dass sich die Aktie im langfristigen Kontext so hohem Niveau halten kann, Selbst jetzt können Anleger seit Anfang 2019 noch auf Gewinne von über 1600 % zurückgreifen.

Was aber, wenn diese Gewinne weiter schmelzen und sich der Abwärtstrend vielleicht sogar noch beschleunigt. Einen langfristig wichtigen Support hätten wir momentan im Bereich von 10 USD. Wenn der auch noch bricht, sind schnell noch einmal Verluste von 50 % und mehr möglich.

Fazit: In der Plug-Power-Aktie wird vor allen Dingen Fantasie gehandelt. Selbst nach dem massiven Kurssturz seit letztem Jahr ist die Aktie hoch bewertet. Trader und Anleger sollten sich weiterhin auf eine große Volatilität einstellen, wobei der Preisbereich von 15 bis ca. 10 USD ein wichtiger mittelfristiger Support ist.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)