Steffen Kindler wird Chief Financial Officer von Holcim



18.11.2022 / 06:30 CET/CEST

Der Verwaltungsrat von Holcim hat Steffen Kindler mit Wirkung vom 1. Mai 2023 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Kindler wird die Nachfolge der derzeitigen Finanzchefin Géraldine Picaud antreten, die sich entschieden hat, andere Tätigkeiten ausserhalb des Unternehmens wahrzunehmen. Für einen reibungslosen Übergang wird Picaud die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022 von Holcim begleiten und eine umfassende Übergabe sicherstellen. Steffen Kindler kommt von Nestlé, wo sein Verantwortungsbereich in den vergangenen 25 Jahren stetig gewachsen ist: Aktuell ist er Chief Financial Officer (CFO) für Nestlé Deutschland; davor war er unter anderem VP Finance and Control bei Nestlé Beverages USA in Los Angeles, CFO von Nestlé Waters Europe in Paris und Verantwortlicher für die Geschäftsentwicklung im Grossraum New York. Darüber hinaus hat er in Vevey wichtige Konzernfunktionen wie Investor Relations sowie Mergers & Acquisitions auf globaler Ebene verantwortet. Mit seiner Erfolgsbilanz in allen wichtigen Finanzfunktionen bringt Kindler ideale Voraussetzungen mit, um den finanziellen Erfolg von Holcim auf die nächste Stufe zu heben. Géraldine Picaud kam 2018 als CFO und Mitglied der Konzernleitung zu Holcim. Seitdem hat sie massgeblich zu Holcims hoher Finanzkraft beigetragen und die aktuelle Transformation des Unternehmens unterstützt. Unter ihrer Führung hat die Finanzabteilung das starke Wachstum und die Rekordergebnisse von Holcim genutzt, um eine starke Bilanz aufzubauen und attraktive Aktionärsrenditen zu erzielen. Gleichzeitig wurde die Nachhaltigkeit in die Konzernfinanzierung integriert. Jan Jenisch, CEO von Holcim: „Ich möchte mich bei Géraldine persönlich für ihr Engagement und ihren Einsatz für Holcim in den vergangenen fünf Jahren bedanken. Die stabile Grundlage, die wir heute haben – insbesondere die gute Bilanz, die solide Bonität und Holcims Führungsrolle im Bereich der nachhaltigen Finanzierung – zeugen von ihrer erfolgreichen Führungsarbeit. Ich wünsche ihr für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.“ „Ich freue mich, Steffen Kindler im Team begrüssen zu dürfen. Mit seiner umfassenden Finanzkompetenz und weitreichenden Erfahrung in den unterschiedlichsten Regionen passt er hervorragend zu unserer Leistungskultur. Steffen bringt ideale Voraussetzungen mit, um gemeinsam mit uns den Erfolgskurs von Holcim fortzusetzen – auf dem Weg zum weltweit führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem besonderen Fokus auf einer überragenden Wertschöpfung für alle Stakeholder.“



STEFFEN KINDLER Biografie Der 52-jährige Deutsche ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker und hat sein Studium an der Universität Mannheim absolviert. Aktuell arbeitet Steffen Kindler bei Nestlé, wo sein Verantwortungsbereich in den vergangenen 25 Jahren stetig gewachsen ist. CFO, Nestlé Deutschland AG , 2018 bis Mai 2023, Frankfurt



, 2018 bis Mai 2023, Frankfurt Head of Investor Relations , Nestlé SA , 2015 bis 2017, Vevey, Schweiz



, , 2015 bis 2017, Vevey, Schweiz Senior Advisor, Corporate Mergers & Acquisitions, Nestlé SA , 2014, Vevey, Schweiz



, 2014, Vevey, Schweiz VP Finance and Control, Nestlé Beverages USA, 2011 bis 2013, Los Angeles



2011 bis 2013, Los Angeles CFO, Nestlé Waters Europe, 2007 bis 2011, Paris



2007 bis 2011, Paris Senior Finance Manager , Nestlé Waters North America, 2005 bis 2007, Stamford, Connecticut (USA)



, 2005 bis 2007, Stamford, Connecticut (USA) Customer Service Director , Nestlé Waters Deutschland GmbH , 2003 bis 2005, Mainz



, , 2003 bis 2005, Mainz Head of Controlling , Nestlé Waters Deutschland GmbH , 2001 bis 2003, Mainz



, , 2001 bis 2003, Mainz Internal Auditor, Nestlé Deutschland AG, 1998 bis 2001, Frankfurt Das Foto kann hier heruntergeladen werden. Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist ein Unternehmen mit 70’000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Solutions & Products. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den sozialen Medien LinkedIn und Twitter. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.

