V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Halbjahresergebnis 2025 unter Vorjahr



23.07.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zug, 23. Juli 2025



MEDIENMITTEILUNG / INVESTOR NEWS



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR





Einführung eines neuen Partnermodells; anspruchsvolles Umfeld in der Schweiz und Asien

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte V-ZUG einen Nettoerlös in Höhe CHF 271.2 Mio., 4.5 % unter Vorjahr (CHF 284.1 Mio.; währungsbereinigt - 4.2 %). Während der Nettoerlös im Heimmarkt Schweiz sowie in Asien rückläufig war, entwickelte er sich in Europa stabil und Nordamerika positiv. Das Betriebs-ergebnis (EBIT) betrug CHF 3.0 Mio. und lag damit unter dem Vorjahreswert (CHF 8.8 Mio.). Der Rückgang ist vor allem auf tiefere Verkaufsvolumen zurückzuführen. Der Auftragsbestand, insbesondere durch internationale Projekte im zweiten Halbjahr, stimmt zuversichtlich. Zusätzlich dürften saisonale Effekte, Effizienzsteigerungen sowie die anhaltend konsequente Ausrichtung auf die aktuellen Bedürfnisse von Partner:innen und Kund:innen im In- und Ausland zur Resultatverbesserung beitragen. V‑ZUG zielt darauf ab, Nettoerlös und Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Angesichts des Halbjahresergebnisses besteht ein Risiko, dass die Jahresresultate 2025 das Vorjahresniveau nicht übertreffen.



Der Nettoerlös betrug im ersten Halbjahr 2025 CHF 271.2 Mio. und lag damit 4.5% unter Vorjahr (CHF 284.1 Mio.). Der Rückgang ist auf niedrigere Verkaufsvolumina im Heimmarkt Schweiz und in Asien zurückzuführen, während sich Europa stabil entwickelte und Nordamerika ein positives Wachstum verzeichnete. Währungsbereinigt nahm der Nettoerlös insgesamt um 4.2 % ab. Im ersten Halbjahr 2025 standen zwei Arbeitstage weniger als im Vorjahreszeitraum zur Verfügung. Ohne Kalender- und Währungseffekte ging der Nettoerlös um 3.1 % zurück.



Stabile Bruttogewinn-Marge Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit CHF 3.0 Mio. unter dem Vorjahr (CHF 8.8 Mio.). Insgesamt erreichte die EBIT-Marge 1.1 % (Vorjahr: 3.1 %). Die Bruttogewinn-Marge blieb trotz einer geringeren Auslastung der Produktionskapazitäten stabil; dies u. a. dank der im Rahmen von «Simplify» erzielten Effizienz-steigerungen und dem neuen Partnermodell, das neu neben Volumen auch Markenpräsentation und -beratung berücksichtigt. Der EBIT-Rückgang ist hauptsächlich auf tiefere Verkaufsvolumen und höhere Abschreibungen aufgrund der Arealtransformation zurückzuführen. Die Strukturkosten konnten trotz zukunftsorientierter Kosten, wie z.B. der Aufbau neuer V-ZUG Studios, stabil gehalten werden. Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 1.6 Mio. (Vorjahr: CHF 8.7 Mio.).



Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit lag im ersten Halbjahr 2025 bei CHF -22.3 Mio. (Vorjahr: CHF ‑ 10.8 Mio.). Die Abweichung ist vor allem auf den Geschäftsgang und eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Zunahme der Lagerbestände zurückzuführen. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit betrug aufgrund der weiterhin hohen Investitionen in die Arealtransformation und Produktionsanlagen CHF ‑29.1 Mio. (Vorjahr: CHF -25.3 Mio.). Der Free Cashflow lag bei CHF -51.5 Mio. (Vorjahr: CHF ‑36.2 Mio.).



Die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 30. Juni 2025 ist mit einer Eigenkapitalquote von 77.0% (30. Juni 2024: 76.4%) und Flüssigen Mitteln und Wertschriften in Höhe von CHF 34.1 Mio. (30. Juni 2024: CHF 45.5 Mio.) weiterhin solide. Mit dem Beginn der Bautätigkeiten am Büro- und Laborgebäude «Zephyr West» hat V-ZUG, wie angekündigt, erstmals Fremdkapital aufgenommen. Aus dem genehmigten Kreditrahmen wurden CHF 10.0 Mio. den kurzfristigen Verbindlichkeiten zugeführt.



Markt Schweiz: Neuausrichtung von Projektgeschäft und Vertriebsstrategie Im ersten Halbjahr 2025 schwächte sich der Nettoerlös im Markt Schweiz gegenüber der Vorjahres-periode ab. Er lag bei CHF 232.3 Mio. (Vorjahr: CHF 240.5 Mio.; - 3.4 %). Das rückläufige Projekt-geschäft wurde im ersten Halbjahr neu ausgerichtet, so dass die Kundschaft noch gezielter unterstützt wird. Es wird erwartet, dass der Einsatz erfahrener Fachkräfte und eine im Vergleich zu den Vorjahren intensivierte Projektbetreuung zu höherer Visibilität führen und sich mittelfristig positiv auf den Absatz auswirken werden. Weiter wurde die Serviceorganisation gestärkt und die durchschnittliche Reaktionszeit vom ersten Kundenkontakt bis zur Reparatur der Geräte von rund 4 auf 3 Arbeitstage reduziert – eine branchenweit unerreichte Reaktionszeit, die Massstäbe setzt. Parallel dazu greift V-ZUG Trends im Online- und Fachhandel frühzeitig auf und richtet die Vertriebsstrategie entsprechend aus. Durch ein faires und transparentes Partnermodell werden langfristig Partnerschaften gestärkt und eine Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Die Einkaufskonditionen der Partner basieren auf einer objektiven Bewertung des Beitrags zur Markenstärke von V-ZUG; darunter fallen Aspekte wie Markenpräsentation, Beratungsqualität und Wachstum. Das Konzept trägt den unterschiedlichen Geschäftsmodellen Rechnung, so dass stationärer Handel mit oder ohne Ausstellung, Grosshandel und Onlinehandel entsprechend erfolgreich nebeneinander agieren können. Nach der Übergangsphase wird – auch dank zusätzlicher verkaufsfördernder Massnahmen – bereits im zweiten Halbjahr mit einer positiven Volumenentwicklung gerechnet.



International: Kurzfristige Herausforderungen, langfristige Wachstumsinitiativen Regional unterschiedliche Entwicklungen prägten das Auslandsgeschäft im ersten Halbjahr 2025. Insgesamt sank der Nettoerlös um 10.8 % (währungsbereinigt – 8.7 %) auf CHF 38.9 Mio. (Vorjahr: CHF 43.6 Mio.); der Nettoerlös im Eigenmarkengeschäft sank um 23.0 % auf CHF 30.2 Mio. (Vorjahr: CHF 39.3 Mio.), der im OEM-Geschäft verdoppelte sich auf CHF 8.6 Mio. (Vorjahr: CHF 4.3 Mio.).



In Europa bewegte sich der Nettoerlös auf Vorjahresniveau. In den asiatischen Märkten ging der Umsatz im Projektgeschäft im Vergleich zum ausserordentlich starken ersten Halbjahr 2024 zurück. Ein Teil des Rückgangs ist darauf zurückzuführen, dass einige für das erste Halbjahr geplante Projekte verschoben wurden, wobei sich die abgeschwächte Dynamik im chinesischen Bausektor zunehmend auch auf V-ZUG auswirkt. Das OEM-Geschäft in Nordamerika nahm in der ersten Jahreshälfte wieder deutlich zu. In den letzten eineinhalb Jahren war der Nettoerlös aufgrund von Lagerabbau und Sortimentsumstellung auf ungewöhnlich tiefem Niveau. Die Auftragseingänge zeigen aktuell wieder eine positive Entwicklung.



Neue Studios in Melbourne und Bangkok sowie der Auftritt am Salone del Mobile in Mailand bekräftigen V-ZUGs Engagement, die Markenbekanntheit international zu steigern. Die Marktexpansion setzt sich zudem mit dem Markteintritt in Dubai durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Vertriebspartner fort.



Ausblick 2025 Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Dennoch gibt es positive Signale: Der Auftragsbestand, insbesondere die für das zweite Halbjahr avisierten internationalen Projekte, stimmen für die kommenden Monate zuversichtlich. Gleichzeitig spielt die Saisonalität des Marktes eine Rolle, d.h. die Tatsache, dass die zweite Jahreshälfte in der Regel stärker ist als die erste.



Im Rahmen der Initiative «Simplify» werden auch in diesem Jahr Effizienzsteigerungen umgesetzt. Zusätzliche Einsparungen werden durch eingeleitete Projekte zur Reduktion der Einkaufskosten erwartet. Zudem wurden im 2. Quartal gezielte Wachstumsinitiativen gestartet, um das Geschäft in der Schweiz und International durch verstärkte Marktdurchdringung, den Ausbau des Retail- und Projektgeschäfts sowie eine konsequente Differenzierung weiterzuentwickeln.



Auf Basis des Auftragsbestands in den internationalen Märkten sowie der eingeleiteten strategischen Massnahmen zielt V-ZUG darauf ab, Nettoerlös und Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Angesichts des Halbjahresergebnisses besteht ein Risiko, dass die Jahresresultate 2025 das Vorjahresniveau nicht übertreffen.



Diese Ad hoc-Mitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news und der Halbjahresbericht 2025 unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports.



Über die V-ZUG Gruppe





Schweizer Perfektion für zuhause. Seit 1913.



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Märkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende.



Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).





Rechtliche Anmerkungen



Die in der vorliegenden Ad hoc-Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc-Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V-ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacy-statement.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2172572 23.07.2025 CET/CEST