Cisco-Aktie nimmt Kurszielzone ins Visier

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zur Cisco-Aktie aus der Vorwoche ("Cisco: Chartcheck vor den Quartalszahlen heute 16.11.2022") lautete wie folgt:

"Im Vorfeld der heute nachbörslich anstehenden Quartalszahlen des Unternehmens konsolidiert die Aktie in einer symmetrischen Dreiecksformation die jüngsten Kursgewinne. Diese Art von Chartformation trägt nach einem vorherigen Anstieg in der Regel einen trendbestätigenden Charakter und sollte daher vorzugsweise gen Norden hin aufgelöst werden. Aus technischer Sicht wird daher im Umfeld der anstehenden Quartalszahlen eine Auflösung der Formation gen Norden und ein zweiter Erholungsschub in den Bereich 49 bis 51 USD präferiert."