JOHNSON & JOHNSON - Wichtige Hürde erreicht

Die Aktie von Johnson & Johnson befindet sich seit März 2021 in einer flachen Aufwärtsbewegung. Anfang Oktober 2022 fiel die Aktie auf ein Tief bei 159,71 USD und damit fast auf den Aufwärtstrend seit März 2021 zurück. Seitdem zieht die Aktie wieder an.

In den letzten beiden Tagen drückte der Wert gegen den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 186,69 USD und das log. 61,8 % Retracement dieser Abwärtsbewegung bei 175,66 USD. Dabei deutete sich auch ein Ausbruch aus einer Konsolidierung seit 28. Oktober an.

Kaufwelle möglich

In der Aktie von Johnson & Johnson deutet sich eine weitere Kaufwelle an. Diese könnte in den nächsten Tagen zu einem Anstieg in Richtung Allzeithoch und knapp darüber führen. Dafür muss sich die Aktie aber noch endgültig über 175,66 USD etablieren.

Sollte der Wert allerdings unter 167,36 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre mit einem Rückfall gen 159,17 USD zu rechnen.

Fazit: Die Aktie von Johnson & Johnson befindet sich in einer aussichtsreichen Ausgangssituation.

