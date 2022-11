US-Aktie mit Trendwendeversuch

Innovative Indl Properties - WKN: A2DGXH - ISIN: US45781V1017 - Kurs: 116,680 $ (NYSE)

Innovative Industrial Properties ist ein Real Estate Investment Trust, das Immobilien an Cannabis-Produzenten vermietet. Obwohl in der Cannabis-Branche tätig, ist die Aktie nicht als klassische Cannabis-Aktie zu sehen. Auch der Chart unterscheidet sich stark von den Charts der Cannabis-Produzenten, die Aktie konnte anders als die übergeordnet schwachen Cannabis-Aktien vor einem Jahr neue Allzeithochs erreichen. Dann startete jedoch auch hier ein starker Abwärtstrend, der zu einer Drittelung des Kurses führte. Nach der gelungenen Bodenbildung am Support bei 88 USD zeigen sich jetzt konstruktive Kursmuster.

Bullen müssten jetzt liefern

Seit drei Wochen konsolidiert die Aktie oberhalb des Ausbruchslevels bei 103 - 106 USD, was nach der vorangegangenen Aufwärtsbewegung konstruktiv zu werten ist.

Gestern erfolgte bereits ein Ausbruchsversuch über das Zwischenhoch bei 117,50 USD, mit weiterem Kaufdruck und einem nachhaltigen Anstieg über 118 USD könnten steigende Kurse bis 137 - 140 und später 163 - 169 und ggf. 192 USD eingeleitet werden.

Weitere Pullbacks bis 103 - 106 USD wären unbedenklich. Viel tiefer sollte es aber möglichst nicht mehr gehen. Mit einem Abrutschen unter 98 USD per Tagesschlusskurs würden Verkaufssignale für Abgaben bis 85 - 88 USD entstehen.

Fazit: Wir sehen einen stabilen Turnaroundversuch bei der Aktie von Innovative Industrial Properties. Solange die Bodenbildung nicht negiert wird, bestehen gute Chancen auf weitere Erholungswellen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)