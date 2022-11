ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 5,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts des Kapitalmarkttags auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,10 Euro belassen. Auf den ersten Blick gebe es strategisch keine neuen Dreh- und Angelpunkt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angesprochenen Ziele lägen im Rahmen des bisherigen Ausblicks. Der Experte sieht daher keinen Anlass, um seine Schätzungen zu ändern. Auch für die Stimmung gebe es keine Treiber./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 13:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 13:33 / GMT

