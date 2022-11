APPLE - Schockierende News! Wird das zum Problem?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 151,070 $ (Nasdaq)

Als Analyst und BWLer fand ich Apple schon immer faszinierend. Apple hat es mit seiner Markenstrategie geschafft, überteuerte Produkte anzubieten, die die Kunden gerne und mit einem Lächeln kauften. Diese Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren zwar relativiert, nichtsdestotrotz wächst und verdient Apple weiter kräftig. Das zeigten auch die jüngsten Quartalszahlen.

Aktuell macht jedoch ein anderes Thema die Runde. Ein Großteil der Produktion von iPhones erfolgt in China und hier herrscht bekanntlich die Null-Covid-Politik. Mit Schrecken habe ich in diesem Zusammenhang gehört, dass Angestellten des Apple-Zulieferers Foxconn aktuell verboten wird, nach Hause zu gehen und ihre Familien zu sehen, nur um die Produktion aufrecht zu erhalten. Dieses Verbot wird auch mit polizeilichen Mitteln durchgesetzt (Quelle: Closing Bell, M.Koch). Eine schockierende Nachricht, die natürlich auch wirtschaftliche Folgen haben könnte. Immerhin könnte eine solche Entwicklung die Reputation von Apple nachhaltig schädigen.

Auf dem Weg zum Allzeithoch?

Aktuell ist davon aber zugegebenermaßen noch nichts zu sehen, im Gegenteil, die Aktie wird seit dem jüngsten Zwischentief am Support bei knapp 135 USD wieder gekauft. Seit einigen Tagen konsolidiert der Wert um 150 USD seitwärts. Die Range könnte nach oben verlassen werden, und oberhalb der Widerstandszone bis hin zu ca. 158 USD würde sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Die Aktie könnte dann in Richtung der zentralen Widerstandszone ab ca. 175 USD laufen. Hier stünde eine mittelfristige und langfristige Entscheidung an.

Bei einem kurzfristig bärischen Ausbruch unter ca. 147 USD nehmen die Risiken temporär wieder zu. Oder sind es vielleicht Chancen? Immerhin steht Investoren im Bereich von 135 USD ein wichtiger Support zur Verfügung und kurzfristig nachgebende Kurse würden in diesem Zusammenhang günstigere Einstiegspreise darstellen. Solange der Support nämlich hält, wäre davon auszugehen, dass die Kurse mittel- und langfristig in Richtung des Allzeithoch durchstarten. Erst unterhalb von ca. 129 USD nehmen auch die mittelfristigen Risiken zu.

Apple Inc.

Fazit: Die Apple-Aktie erscheint zumindest aus charttechnischer Sicht weiterhin interessant. Das aktuelle Preisniveau bietet gute Möglichkeiten, vor allen Dingen dann, wenn man bereit ist, seinen Stopp eng zu setzen. Sollte dieser, der um 147 USD liegen könnte, ausgelöst werden, kann man später zu tieferen Notierungen einen Wiedereinstieg wagen. Erst unterhalb von ca. 129 USD wird es kritisch. Bis dahin ist die Aktie für mich ein „Buy“, wenn auch angesichts der aktuellen Entwicklungen in China mit einem sehr faden Beigeschmack.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)