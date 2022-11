DOGECOIN - Einmal Himmel und zurück bitte!

Dogecoin DOGE/USD - Kurs: 0,09450 $ (Kraken)

Im Zuge der aktuellen Turbulenzen am Kryptomarkt ist mir der Name Dogecoin über den Weg gelaufen. Bevor wir zur Analyse dessen kommen, muss ich fairerweise gestehen, dass ich nicht der Fundi-Spezialist in Sachen Kryptos bin. Glücklicherweise aber lassen sich Chancen und Risiken auch aus dem Chart heraus ablesen. Letztlich aber muss jeder selbst entscheiden, ob charttechnische Argumentationen für einen selbst ausreichend sind. Wenn nicht, dann sollte man sich auch mit den fundamentalen Rahmenbedingungen auseinandersetzen.

Antizyklischer Zockerwert!

Aus tradingtechnischer Sicht lässt sich die Situation im Dogecoin schnell und leicht zusammenfassen. Ich würde diesen Coin ausschließlich antizyklisch angehen. Ausgangspunkt dessen sollte eine Konsolidierung sein, die verlassen wird. Anschließend würde ich konträr agieren. Kommt es zu einem Ausbruch nach oben, würde ich den Coin verkaufen/shorten, bei einem Ausbruch nach unten potenziell kaufen.

Die große Herausforderung beim Dogecoin ist die enorme Volatilität und potentielle Anfälligkeit für News. So waren in den vergangenen Monaten sowohl große Kurssprünge als auch extrem schnelle Kurseinbrüche zu erkennen. Die Kursschwankungen beliefen sich dabei auf Gewinne von über 100 % und Verluste von mehr als 50 % in kurzer Zeit.

Aktuell konsolidierte der Keulen im Schwerpunkt zwischen ca. 0,095 und 0,078 USD seitwärts. Diese Konsolidierung wurde zuletzt nach oben verlassen. Jetzt ergeben sich zwei Möglichkeiten. In der Variante eins kommt es zu Rücksetzern in Richtung der unteren Supportzone, während es in Variante zwei zu einer bullischen Verschiebung nach oben kommt.

Fazit: Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich den Dogecoin grundsätzlich meiden würde. Für mich ist das Chartbild zu volatil, sprunghaft und zu wenig trendlastig. Müsste ich mich aber, aus welchen Gründen auch immer, engagieren, würde ich den Coin mit neuen Hochs verkaufen. Aktuell wären für mich erst Kurse unterhalb von 0,0775 US-Dollar und tiefer als Käufer interessant. Aber selbst dann hoffe ich, dass mich nicht eine News auf der falschen Seite erwischt.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Dogecoin DOGE/USD

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)