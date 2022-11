onvista Mahlzeit: Corona-Proteste in China, Dax knickt ein, United Internet, Brenntag und fliegt Puma aus dem Dax?

Direkt zum Video auf YouTube

Proteste gegen die Corona-Politik in China sind am Wochenende eskaliert. Grund war wohl der Tod von zehn Menschen bei einem Wohnungsbrand, da nicht rechtzeitig Hilfe kam. Die chinesischen Märkte sind eingebrochen und ziehen Dax und Co vorerst mit sich.

Die Verliererliste im Dax führt Brenntag an, nachdem bekannt wurde, dass möglicherweise eine sehr große Übernahme geplant ist. Positiv fällt Fresenius nach neuem Analysten-Kursziel auf. Außerdem gibt es einen weiteren Auftrag für SFC Energy.

.