Börse am Morgen 29.11.2022: Dax nach einer Stunde Handel im Plus – Adler-Group-Aktie fällt nach gestriger Rallye wieder – Aroundtown bestätigt Prognose

Die ganze Welt hat die Corona-Maßnahmen abgeschafft oder zumindest stark gelockert? Die ganz? Nein, ein Land in Fernost hält noch eisern an ihnen fest und verhängt Lockdowns und Quarantäne, wenn nur ein Test positiv ist. Das Land heißt China und die Chinesen wehren sich zunehmend gegen die Politik ihrer Regierung.

Nun scheint es, als ob die Regierung in Peking die Maßnahmen lockert. Näheres erfahren wir im Laufe der Woche. Aber die Anleger glauben daran: Die Börsen in China haben sich erholt und geben auch dem Dax neuen Auftrieb. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax mit 0,22 Prozent im Plus bei rund 14.400 Punkten. Mal schauen, ob er die 14.500-Punkte-Marke wieder überspringt. Im Laufe des Tages wird die Entwicklung der Verbraucherpreise veröffentlicht. Liegen sie niedriger als erwartet, kann das den Börsen neuen Schwung geben, denn das nährt die Hoffnung, dass die EZB die Zinsen nicht so drastisch erhöhen wird wie befürchtet.

Zum Wochenauftakt hatte der Dax zwar schwach geschlossen, letztlich bewegt er sich jedoch seit rund zwei Wochen in einer engen Spanne seitwärts. Auf dem höchsten Stand seit Juni tut sich das Börsenbarometer schwer, der 20-Prozent-Rallye seit Ende September weitere Gewinne folgen zu lassen.

Adler: Aktie fällt wieder nach gestriger Rallye

Die Adler Group hat heute ihre Zahlen vorgelegt und die sehen nicht ganz so gut aus: Der Konzern verdiente im dritten Quartal weniger und zudem ist noch die Verschuldung gestiegen. Die Prognose für das laufenden Geschäftsjahr wurde aber bestätigt.

Erst gestern hat es Adler geschafft, sich mit Gläubigern zu einigen: Die Laufzeit von Anleihen, die 2024 fällig werden sollten, wurde um ein weiteres Jahr verlängert, im Gegenzug wurden die Kupons erhöht. Hätten die Gläubiger sich quergestellt, hätte Adler Insolvenz anmelden müssen.

Die Aktie der Adler Group hatte gestern eine Rallye hingelegt, heute fällt sie dagegen wieder. Die Aktie ist nach wie vor riskant.

Besonders da Adler bisher noch keinen Wirtschaftsprüfer gefunden hat und eine gerichtliche Bestellung eines solchen beantragt haben. Der Konzernabschluss für 2022 soll daher erst im April 2023 vorliegen.

Aroundtown fällt trotz guter Zahlen

Die Freude über die guten Zahlen währte nur kurz: Einige Minuten nach Handelsbeginn kletterte die Aroundtwon-Aktie ins Plus, um dann wieder zu fallen. Eine gute halbe Stunde nach Handelsbeginn liegt das Minus bei über 2 Prozent.

Dabei sieht sich der Spezialist für Gewerbe-Immobilien nach den 9-Monatszahlen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Das operative Ergebnis stieg um 3 Prozent auf 275 Mio. Euro, trotz der schwierigen Marktumlage und des steigenden Leitzinses. Aroundtown strebt ein operatives Ergebnis zwischen 350 bis 375 Mio. Euro an. 76 Prozent seien schon erreicht.

(mit Material von dpa-AFX)