PayPal Short: 82-Prozent-Chance!

Am 3. November legte der Zahlungsdienst PayPal seine Bilanz für das dritte Quartal 2022 vor. Trotz der insgesamt starken Bilanz verlor die PayPal-Aktie im nachbörslichen Handel 9,7 Prozent. Hintergrund des Wertverlustes ist eine gesenkte Prognose für das laufende letzte Quartal des Jahres. Der Konzern rechnet mit einer Abschwächung der Konjunkturlage, was sich wiederum auf den Umsatz des Unternehmens auswirken sollte. Weiter zeigt sich am Horizont ein neuer Spieler im Zahlungsverkehr. Europäische Banken wollen mit der neuen Zahlungsplattform EPI die Abhängigkeit von Mastercard, Visa und PayPal verringern. Tendenziell sollte EPI in Europa PayPal das Wasser abgraben und sich negativ auf weiteres Wachstum auswirken.

Zum Chart

Das erwartete KGV 2022 liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs trotz des Kursrückgangs aktuell bei 38,24. Dabei hat der Kurs von PayPal in der Spitze von Ende Juli 2021 bis Ende Juni 2022 um über 78 Prozent nachgegeben. Darüber hinaus rechnet das Management bis ins Jahr 2024 wieder mit einem Gewinnwachstum, was die folgenden KGVs wieder drücken sollte. Für das Jahr 2024 ist wieder ein erwartetes KGV von aktuell 20,76 geplant. Nach dem Trendbruch Mitte Juli 2022 verzeichnete die PayPal-Aktie einen kurzen Kursanstieg bis auf 101,89 US-Dollar. Auf diesem Level wurde der Widerstand mehrmals getestet und ein leicht sinkender Kursverlauf gestartet. Aktuell knabbert ein von PayPal erwarteter Konjunktureinbruch an der Kursentwicklung. Der Kurs von PayPal machte dadurch in den vergangenen acht Wochen die Rally des breiten Marktes nicht mit. Mittlerweile wurde die Unterstützung bei 81,70 US-Dollar unterschritten. Sie repräsentiert das Tief, welches im Corona-Sell-Off im März 2020 markiert wurde. Es erscheint vorstellbar, dass das Jahrestief bei 67,58 US-Dollar wieder angesteuert wird.