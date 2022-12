EQS-News: Nass Valley Gardens verkündet, dass es sein Team zur Kapitalbeschaffung gemäß Reg A+ zusammengestellt hat

EQS-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nass Valley Gardens Inc. ist bereit, mit seiner Kapitalbeschaffung gemäß Reg A+ zu beginnen, sobald sein Formular 1-A vorgelegt und von der Börsenaufsicht (SEC) genehmigt wurde WEST PALM BEACH, FLORIDA über NewMediaWire -- Nass Valley Gardens Inc., ein in Nevada als C-Corporation registriertes Unternehmen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nass Valley Gateway Ltd. (CSE:NVG) (OTC:NSVGF) (FSE:3NVN), hat heute bekanntgegeben, dass es sein Team für das öffentliche Zeichnungsangebot gemäß Reg A+ zusammengestellt hat. Michael Semler, der CEO von Nass Valley Gateway Ltd., erklärte: „Wir haben unser Team für den Start unseres Zeichnungsangebots gemäß Regulation A+ zusammengestellt. LifeWater Media wird unsere Marketingaktivitäten leiten und DealMaker wird als unsere technische Plattform fungieren, unterstützt von Hybrid Financial als unser IR-Team. Equiniti wird unsere Dienstleistungen für Anteilseigner handhaben. Nass Valley Gardens freut sich, mit diesen führenden Partnern zusammenarbeiten zu können und wir werden unsere Anleger und Stakeholder gerne über unsere weiteren Fortschritte beim Zeichnungsangebot gemäß Reg A+ auf dem Laufenden halten.” Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht (SEC) wird Nass Valley Gardens eine öffentliche Kampagne starten, um bis zu 75 Mio. $ Kapital zu beschaffen (auch wenn das Unternehmen nicht garantieren kann, dass dieses Ziel erreicht werden wird), und die Erlöse aus dem Zeichnungsangebot für die Übernahme bereits in Auge gefasster Unternehmen, die Erweiterung seiner Produktionslinien und den Ausbau seiner Vertriebskanäle zu verwenden. ÜBER NASS VALLEY GARDENS INC. Nass Valley Gardens Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Nass Valley Gateway LTD (NVG), einem an der Canadian Security Exchange (CSE) notierten Unternehmen. Im Jahr 2019 begann Nass Valley Gateway Ltd. damit, sich auf den Vertrieb und Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten hanfbasierten CBD-Produkten zu konzentrieren, und erwarb die Gesellschaft Nass Valley Gardens Inc. und deren Palette an CBD-Produkten, die über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft werden. Die Produkte von Nass Valley Gardens bedienen die Märkte für Schmerzlinderung, Schlaf, Konzentrationsfähigkeit, Hautpflege, Anti-Aging, Haustiere, Haarpflege und Kosmetik. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf der oben genannten Wertpapiere dar. Ein solches Angebot wird ausschließlich im Einklang mit den einschlägigen einzel- und bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen gemäß Regulation A des Wertpapiergesetzes von 1933 unterbreitet. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.

