Medien - Tesla will Produktion von Model Y in Texas kräftig steigern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Tesla plant einem Medienbericht zufolge, die Produktion seines Fahrzeugmodells Model Y in der neuen Gigafactory in Texas im nächsten Jahr deutlich zu steigern.

Das berichtet die US-Nachrichten-Website "Electrek" am Mittwoch. Der E-Autobauer wolle dort 75.000 Model Y im ersten Quartal 2023 vom Band laufen lassen. Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Im Oktober war bekannt geworden, dass in der Fabrik in Texas bislang 20.000 Model Y produziert worden sind.

(Bericht von Nathan Gomes, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)