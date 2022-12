Trading-Chance Salesforce: Diamant-Formation & vorbörslicher Druck nach Zahlen

Werbung

Am 25. August hatten wir nach der damaligen Quartalsbilanz einen Short-Trade auf die Salesforce-Aktie vorgestellt. Der liegt zwar vorne, aber richtig viel Druck auf die Aktie kam zuletzt nicht auf. Jetzt liegen die nächsten Quartalszahlen vor und sorgen vor US-Handelsbeginn für Abgabedruck. Und wir sehen eine seltene Chartformation, die es in sich hat: Eine Trading-Chance Short.

Eigentlich waren die Ergebnisse des beim IT-Dienstleister Salesforce vom 1.8. bis zum 31.10. laufenden dritten Quartals des (immer am 31.1. endenden) Geschäftsjahres gut. Denn auch, wenn das im Dow Jones gelistete Unternehmen nach den vorherigen Quartalszahlen die Umsatzerwartung für das jetzt beendete Quartal senkte: Diese Erwartung wurde immerhin erfüllt. Und es wurde deutlich mehr Gewinn erzielt als gedacht:

Diesmal lag der Gewinn besser … aber beim Umsatz wird es weiterhin klemmen

Im Schnitt hatten die Analysten mit einem Quartalsgewinn um die 1,22 US-Dollar pro Aktie gerechnet. Es wurden 1,40 US-Dollar. Und das war auch mehr als im Vorjahresquartal, als 1,27 US-Dollar in der Kasse blieben. Warum also sollte die Reaktion der Trader nachbörslich ebenso wie aktuell vor dem Start in den Donnerstags-Handel negativ sein?

Weil Salesforce im laufenden, bis zum 31.1. dauernden Quartal erneut mit einem Umsatz rechnet, der niedriger ist als im Vorfeld von den Experten erwartet. Auch, wenn das momentane Kurs/Gewinn-Verhältnis mit 38 für das Geschäftsjahr 2022/2023 nicht allzu hoch ist (vorausgesetzt, dass die durchschnittliche Analysten-Gewinnprognose für das laufende Quartal eintreffen würde): Wenn der Umsatz weiter nicht vorankommt, werden bald auch die Gewinne nachgeben. Und das denken sich nicht nur die Trader, sondern auch die Analysten: Alle sechs Experten, die seit den Zahlen gestern Abend ihr Kursziel für Salesforce anpassten, taten das in Form einer Kursziel-Senkung.

Jetzt könnte die Aktie aus der Diamant-Formation nach unten ausbrechen

Diese negative Reaktion auf die Bilanz bzw. vor allem auf den Ausblick kann dazu führen, dass jetzt wieder Bewegung ins Chartbild der Salesforce-Aktie kommt. Der Kurs hat sich seit dem Sommer in eine seltene Chartkonstellation hinein bugsiert. Wir sehen zunächst größere, dann wieder kleinere Kursausschläge. So etwas nennt sich „Diamant-Formation“ kann eine Bodenbildung sein, ebenso gut aber auch einen neuen Abwärtsimpuls einläuten. Letzteres wäre jetzt aber wahrscheinlicher, denn:

Im Zuge der gestrigen Kaufwelle als Reaktion auf Aussagen von US-Notenbankchef Powell war Salesforce zwar nahe an das Hoch der Formation bei 166 US-Dollar herangelaufen und hätte somit ein bullisches Signal in Reichweite. Dieser Kursgewinn ist aber auf Basis der vorbörslichen Kurse per 14 Uhr mit 149 US-Dollar komplett eliminiert worden. Damit hätten die Bären die Chance, die Aktie mit Schlusskursen unter 146 US-Dollar aus der Formation nach unten herauszudrücken und damit einen neuen Abwärtsimpuls einzuläuten.

Die Reaktion auf die vorbörslichen Abgaben: Ein Short-Trade mit Hebel 2,5

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 211,830 US-Dollar einen Hebel von 2,52 ausweist. Ein Stop Loss bei 170,50 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0430 USD) einem Kurs von ca. 3,95 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Salesforce Short-Zertifikats lautet VX9UGV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 166,02 US-Dollar, 174,10 US-Dollar, 184,44 US-Dollar, 194,37 US-Dollar

Unterstützungen: 146,00 US-Dollar, 136,04 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf die Salesforce-Aktie

Basiswert Salesforce WKN VX9UGV ISIN DE000VX9UGV7 Basispreis 211,830 US-Dollar K.O.-Schwelle 211,830 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 2,52 Stop Loss Zertifikat 3,95 Euro

