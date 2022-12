Autoverband VDIK rechnet mit Markterholung 2023

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Verband der Autoimporteure VDIK rechnet nach einem leichten Rückgang des deutschen Pkw-Marktes in diesem Jahr mit einer Erholung 2023.

"Wir rechnen für 2023 mit 2,75 Millionen neuen Pkw. Das entspricht einem Wachstum von sechs Prozent", erklärte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel am Freitag in Frankfurt. In diesem Jahr sinken die Neuzulassungen in Deutschland nach Einschätzung des VDIK um ein Prozent auf 2,6 Millionen. Der Absatz von Autos mit elektrischen Antrieben - reine E-Autos und Hybridwagen - werde um neun Prozent steigen, die Wachstumsdynamik lasse nach.

Seit einigen Wochen gingen die Auftragseingänge deutlich zurück, erklärte Zirpel. Kaufzurückhaltung der Kunden könne dem Markt bald ebenso zu schaffen machen wie angespannte Lieferketten. Der Mangel an Halbleitern und anderen Teilen hatten die Autoproduktion in diesem Jahr gebremst. Die Lage besserte sich in den vergangenen Monaten, sodass die Autobauer den Auftragsstau abarbeiten konnten.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)