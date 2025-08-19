Werbung ausblenden
Lkw-Zulieferer

Jost Werke legen zu - Hauck sieht enormes Kurspotenzial

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktien der Jost Werke haben am Dienstag nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck Aufhäuser Investment Banking zugelegt. Mit gut zwei Prozent Kursplus auf 52,50 Euro blieben sie aber im Chart innerhalb ihrer jüngsten Bandbreite. Auch der Handelsumsatz blieb überschaubar.

Hauck-Analyst Jorge Gonzalez Sadornil traut den Papieren mit 82 Euro deutlich mehr zu als bloß eine Rückkehr an den bisherigen Rekord von fast 58 Euro. Die Aktien des Lkw-Zulieferers blieben in Erwartung eines zyklischen Aufschwungs ein Kauf. Zudem lobte der Experte das Wachstumspotenzial aus der Integration des Hydraulikanbieters Hyva.

Jost AG
JOST Werke
