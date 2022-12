Innovative Industrial Properties: Neue Dividendenüberraschung?!

Bei Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) steht schon bald wieder eine Frage an: Gibt es eine weitere Dividendenüberraschung? Zum Ende des Monats gehen die Anteilsscheine voraussichtlich Ex-Dividende. Irgendwann im Dezember wird das Management daher einen Einblick geben, welche Höhe die Quartalsdividende haben wird.

Zum groben Kontext bei der Aktie: Das Marktumfeld ist schwieriger. Steigende Zinsen und hohe Inflation stellen Unsicherheitsfaktoren darf. Nicht nur für den REIT selbst, nein, sondern auch für die einzelnen Cannabis-Akteure und Mieter. Wobei zumindest ein Mieter temporäre Probleme beim Bezahlen seiner Verpflichtungen hatte.

So richtig wissen wir bei Innovative Industrial Properties natürlich erst, was operativ möglich gewesen wäre, wenn wir die Zahlen für das vierte Jahresviertel sehen. Aber auch anhand des Vorquartals können wir einige Erkenntnisse gewinnen. Das wollen wir heute zur Beantwortung dieser Frage einfach mal machen.

Innovative Industrial Properties: Was ist drin?

Für das dritte Quartal erklärte das Management von Innovative Industrial Properties jedenfalls noch eine Dividende in Höhe von 1,80 US-Dollar. In diesem Zeitraum gab es ein Wachstum von 0,05 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zwar ist das solide. Aber gewiss nicht der große Wurf. Weder absolut noch relativ.

Schauen wir daher in die Quartalszahlen, was im dritten Jahresviertel möglich gewesen wäre. Der US-amerikanische Cannabis-REIT kam auf Funds from Operations je Aktie zwischen 1,89 US-Dollar auf einer sehr nominellen Basis. Bereinigt um Währungs- und Sondereffekte lag der Wert bei 2,13 US-Dollar. Das ist, na ja, kein einheitliches Bild.

Wenn wir daher ein Fazit ziehen müssen, so können wir sagen: Innovative Industrial Properties hätte etwas Potenzial gehabt für Wachstum. Oder hat es gegebenenfalls. Eine weitere Dividendenerhöhung wäre operativ möglich. Zumindest eine kleine, wenn es Stagnation gegeben hat. Bereinigt ermöglichten die Kennzahlen sogar etwas mehr.

Stagnation oder leichtes Wachstum bei der Dividende

Trotzdem sollten wir die Marktverhältnisse würdigen. Steigende Zinsen, hohe Inflation und ein unsicheres Marktumfeld sind nicht ideal. Das heißt, dass das Management von Innovative Industrial Properties sich bestimmt nicht maximal aus dem Fenster lehnen wird.

Ich rechne daher am ehesten mit einer stagnierenden Dividende oder, wenn, einem leichten Wachstum bei der Ausschüttungssumme je Aktie. Lassen wir uns überraschen. Zur Mitte dieses Monats wissen wir voraussichtlich mehr an dieser Front.

Der Artikel Innovative Industrial Properties: Neue Dividendenüberraschung?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022