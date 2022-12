Workday: Chartbild bessert sich zunehmend

Die Workday-Aktie fiel von ihren letzten Verlaufshochs aus Ende 2020 bei 307,81 US-Dollar wie ein Stein in den Bereich von 140,00 US-Dollar zurück, im Juni startete eine Gegenbewegung an 180,00 Dollar. In den letzten Wochen kam es zu erneuten Verlusten auf 128,72 US-Dollar. Die jüngste Aufwärtsphase könnte allerdings einen etwas schief geratenen Doppelboden zementieren, sofern Käufer nun dran bleiben und die Aktie über die für einen erfolgreichen Abschluss notwendige Triggermarke anschieben.

EMA 50/200 schwierige Hürden

Das für einen nachhaltigen Turnaround zu überwindene Kursniveau kann um 180,00 US-Dollar für die Workday-Aktie identifiziert werden, erst oberhalb derer wären weitere Gewinne zunächst an den EMA 200 bei 191,45 und darüber in den Bereich von rund 220,00 US-Dollar möglich. Hierdurch würde auch der etwas schief geratene Doppelboden einen erfolgreichen Abschluss erfahren und würde zugleich mittelfristige Trendwendesignale aussenden. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne zwischen den Jahrestiefs von 128,72 und 180,00 US-Dollar wäre dagegen als neutral zu bewerten. Werden die aktuellen Jahrestiefs unterboten, müssten noch einmal die Verlaufstiefs vom Corona-Crash bei 107,75 US-Dollar als Unterstützung einspringen.