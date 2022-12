BASF-Aktie: Gute Nachricht für bessere Zukunft!

Bei der BASF-Aktie (WKN: BASF11) gibt es zum Wochenschluss offenbar gute Neuigkeiten. Der DAX-Chemiekonzern möchte sich, wie so weit bekannt, auf seine Wachstumsfelder konzentrieren. Dabei hat er auch vereinzelte Geschäftsmodelle abgestoßen, die strategisch nicht mehr benötigt werden.

Darunter fiel unter anderem das Pigment-Geschäft. Aber auch ein anderer Teil der Chemie-Palette. Das Margen-Profil und die Zukunftsaussichten spielen insgesamt eine wichtige Rolle. Auch dahin gehend, wohin sich die Investitionen entwickelten.

Blicken wir auf die besagte Schlagzeile bei der BASF-Aktie und ordnen sie in diese eingangs skizzierte Ausgangslage ein.

BASF-Aktie: Das ist die gute Nachricht!

Das Management bei der BASF-Aktie hat auf Nachfrage der RBB verkündet, dass man die Kathoden-Materialproduktion noch im Dezember starten möchte. Dabei handelt es sich um eine Produktionsstätte in Schwarzheide, die der Neuausrichtung in einen interessanten Zukunftsmarkt helfen soll.

Der DAX-Chemiekonzern möchte in dieser Fabrik Batterie-Teile für die Elektromobilität entwerfen. Konkret geht es um Karhoden für bis zu 400.000 Elektroauto-Batterien pro Jahr. Damit kann ein großer, führender Hersteller ein Jahr seine Batterien vermutlich auffüllen.

Es ist somit ein sehr klarer Wachstumsmarkt für die BASF-Aktie. Batterie-Technologie ist Teil des Zukunftsmodells des DAX-Chemiekonzerns. Dass die Produktion in Kürze starten könnte, zeigt, dass das Management in den vergangenen Jahren wirklich wichtige Weichen gestellt hat. Weichen, von denen man in naher bis ferner Zukunft insgesamt profitieren dürfte.

Markt konzentriert sich lieber auf das Schlechte

Es sind solche Schlagzeilen mit Blick auf die BASF-Aktie, die für meinen Geschmack eher zu kurz kommen. Der DAX-Chemiekonzern besitzt eine Zukunft. Durch Investitionen und Devestitionen sogar eine bessere als zum Beispiel noch vor drei Jahren. Damals begann man, in den Aufbau der besagten Produktionsstätte zu investieren.

Der Markt der Elektromobilität und der Batterietechnologie dürfte weiteres Wachstum mitbringen. Die neue Produktionsstätte stellt die entsprechenden Möglichkeiten her. Foolishe Investoren dürfen durchaus einmal überlegen, ob das eingepreist ist. Schließlich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch immer bei ca. 8 und die Dividendenrendite reicht an die Marke von 7 % heran. Das lässt mich daran zweifeln, dass solche Chancen wirklich entsprechend gewürdigt werden.

