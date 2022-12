EQS-Adhoc: Clean Logistics SE: Veränderungen im Verwaltungsrat (deutsch)

Clean Logistics SE: Veränderungen im Verwaltungsrat ^ EQS-Ad-hoc: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Personalie Clean Logistics SE: Veränderungen im Verwaltungsrat 05.12.2022 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Clean Logistics SE: Veränderungen im Verwaltungsrat Hamburg, 05. Dezember 2022: Die Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) informiert darüber, dass Herr Jürgen Akkermann heute sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als geschäftsführender Direktor der Gesellschaft aus persönlichen familiären Gründen niedergelegt hat. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktoren bedauern das Ausscheiden von Herrn Akkermann sehr, danken ihm für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Monate und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht damit aktuell aus drei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird einen Nachfolger für Herrn Akkermann suchen, interimistisch übernimmt der CEO Herr Dirk Graszt das Finanz-Ressort. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: ERLÄUTERUNGSTEIL: Über Clean Logistics Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) ist "Enabler" und Technologieführer der Mobilitätswende von Nutzfahrzeugen. Als Produzent von Zero-Emission-Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg seine Kunden aus Transport, Logistik und Schwerlastverkehr in eine emissionsfreie Zukunft. Dies wird durch die eine vollständige Dekarbonisierung des Antriebs von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht. Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in eigenen Produktionsstätten gefertigt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt Clean Logistics SE die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und langlebigen Lösungen. Zur Clean Logistics SE gehören neben dem niederländischen Truckhersteller GINAF Trucks Nederland B.V. die Töchterunternehmen E-Cap Mobility GmbH, die XPANSE Powertrain GmbH sowie die Clean Logistics Technology GmbH. Ansprechpartnerin bei Clean Logistics: Leonie Behrens Trettaustraße 32 21107 Hamburg Telefon: +49 (0)162 2054744 E-Mail: press@cleanlogistics.de Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien: edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69 90550554 E-Mail: ir@cleanlogistics.de --------------------------------------------------------------------------- 05.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Clean Logistics SE Messerschmittstraße 6 21423 Winsen (Luhe) Deutschland Telefon: +49 40 2320 532 00 E-Mail: info@cleanlogistics.de ISIN: DE000A1YDAZ7 WKN: A1YDAZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München; Paris EQS News ID: 1505501 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1505501 05.12.2022 CET/CEST °