SAP - Geht die Rally weiter?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 106,460 € (XETRA)

Die SAP-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 140,32 EUR aus dem September 2020 in einer Abwärtsbewegung. Am 18. Februar 2022 durchbrach die Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002. Anschließend fiel der Wert weiter bis auf die Unterstützung bei 82,19 EUR.

Am 23. September fiel die Aktie unter diese Unterstützung. Damit kam es zu einem Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung, das sich allerdings zügig als Fehlsignal herausstellte. Der Aktienkurs kehrte über diese Marke zurück und drehte danach stark nach oben.

Am 17. November erreichte der Wert ein Hoch bei 108,12 EUR. Am Donnerstag brach er aus einer kleinen Konsolidierung nach oben aus. Allerdings kam bisher keine Aufwärtsdynamik auf. Der Widerstandsbereich bei 106,66-108,12 EUR bremst noch.

Für das laufende Jahr wird ein Gewinn von 4,50 EUR je Aktie erwartet. Im nächsten Jahr soll dieser Gewinn auf 5,42 EUR steigen. Damit ergibt sich bei einem Schlusskurs vom Freitag bei 106,46 EUR ein 2022er KGV von 23,66 und ein 2023er KGV von 19,64. In den letzten gut 20 Jahren gab es auf Basis des Jahresendkursen SPA nur dreimal für ein KGV unter 20, nämlich im Jahr 2000 für 19,04, im Jahr 2008 für 16,49 und im Jahr 2011 für 18,24. Sollte SAP den erwarteten Gewinn von 5,42 EUR im nächsten Jahr realisieren können, wäre die Aktie im historischen Vergleich auf einem billigen Niveau.

Wie weit kann die Rally noch gehen?

Gelingt der SAP-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 106,66-108,12 EUR, dann kann die Rally fortgesetzt werden. Der nächste Ziel- und Widerstandsbereich ist bei 114,50-116,90 EUR zu finden. Dieser Bereich dürfte für die mittelfristige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein.

Bildet die Aktie nämlich dort ein Top aus, dann könnte der Wert erneut in Richtung 82,19 EUR abfallen. Bricht die Aktie hingegen stabil über diesen Widerstandsbereich aus, würde der Weg für eine Rally in Richtung 129,58 EUR und an das Allzeithoch bei 140,32 EUR geebnet werden.

Ein Rückfall unter 102,92 EUR wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal und würde zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 98,55 EUR oder sogar 94,47 EUR hindeuten.

Fazit: Die Bullen haben kurzfristig noch die besseren Karten. Die Erholung kann noch etwas weitergehen. Aber das Potenzial ist zumindest vorläufig begrenzt.

SAP

