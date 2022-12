DAX: Index tritt auf der Stelle

Am Dienstag tritt der Deutsche Aktienindex DAX praktisch auf der Stelle und verharrt in der engen Handelsspanne der letzten Tage in einer groben Seitwärtsbewegung. Weder Bullen noch Bären können deutlich Akzente setzen, dafür allerdings treten bald einige Veränderungen im deutschen Leitindex in Kraft.

Lediglich zwei Monate nach dem Börsendebüt des Stuttgarter Sportwagenbauers Porsche steht dem Autokonzern ein Aufstieg in den Prime Standard DAX bevor. Damit wird das Barometer noch autolastiger als je zuvor.

Die Aussage der letzten Handelstage bezüglich größerer Kursbewegungen bleibt unverändert. Unterhalb von 14.343 Punkten würden dem DAX Abschläge auf 14.226 und darunter glatt 14.000 Punkte drohen. Aber erst oberhalb von 14.590 Punkten dürften die nächsten Hürden um 14.709 und 14.818 Punkten angesteuert werden. Solange die anhaltende Seitwärtsphase anhält, sind keine Impulse zu erwarten.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, einzig die USA melden noch eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände. Erst am Mittwoch dürften wieder frische Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe aus Oktober Deutschlands Schwung in die Märkte zurückbringen.