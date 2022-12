Trading-Chance Zalando: Hier könnte man jetzt nachlegen

Werbung

Die Quartalsbilanz war schlecht und die Perspektiven bleiben es vorerst ebenso. Kein gutes Umfeld, um bei Zalando wieder Schwung in die Gewinne zu bekommen. Die Aktie notiert vor allem deswegen weit höher als bei der Vorlage der jüngsten Bilanz, weil die notenbank-Spekulation vor allem Konsumwerte befeuert hat. Aber jetzt müssten die Hoffnungen erst einmal erfüllt werden. Da ist Luft nach unten … genug, um bestehende Short-Trades zu verstärken oder sich den Short-Neueinstieg zu überlegen.

Das ist schon eine ziemlich seltsame Gemengelage. Die Bilanz des dritten Quartals war äußerst unerfreulich. Die im Juni gesenkte Prognose wurde zwar bestätigt, aber man darf sich fragen, was da alles optimal laufen müsste, um bei bis Ende September 40 Millionen Gewinn auf EBITDA-Basis zum Jahresende auf das Ziel von 180 bis 260 Millionen zu kommen. Trotzdem schoss Zalando im November wie eine Rakete nach oben, der Stop Loss unseres am 11.11. vorgestellten Short-Trades hielt nur knapp. Das für die Short-Seite interessante daran ist, dass diese 55 Prozent-Rallye, die Zalando binnen knapp zwei Wochen absolvierte, nach einer „es hätte schlimmer kommen können“-Reaktion auf die Bilanz von einem ziemlich irrationalen Argument abgelöst wurde:

Kleinere Zinsschritte in den USA sollen Zalando wieder die Kasse füllen?

Es waren die Oktober-Inflationsdaten aus den USA, die am 10.11. vorgelegt wurden, die Zalando und andere konsumnahe Aktien in Kursraketen verwandelten. Aber da darf man sich so einiges fragen. Zum Beispiel, wie etwas besser als gedacht ausgefallene US-Inflationsdaten die Aktie eines vor allem in Europa operierenden Unternehmens befeuern kann, vor allem, nachdem die Vorab-Berechnungen der November-Inflation für Europa nicht wirklich andeuteten, dass der Inflationsdruck hier glaubwürdig nachgelassen hätte. Und:

Dass die US-Notenbank jetzt sehr klar darauf hinwies, dass bei der nächsten Sitzung am Mittwoch nächster Woche ein kleinerer Zinsschritt ansteht, ist eine Sache. Aber von der EZB war da noch nichts zu vernehmen … nur die ist entscheidend. Und auch da steht nächste Woche, am Donnerstag, die nächste Entscheidung an. Und wieso sollte der Konsum wieder kräftig anspringen und ein weit über den Tiefs liegendes Kursniveau bei Zalando unterfüttern, wenn die Zinsen nur langsamer steigen, aber trotzdem ja weiter steigen? Die Bullen sind auf einer Leite ohne sprossen unterwegs. Sie profitierten davon, dass das hohe Momentum viele in die Aktie gelockt und die Rallye dadurch befeuert hat. Aber das Chartbild sieht mittlerweile wacklig aus.

Scheitert die Aktie erneut an der 200-Tage-Linie?

Die November-Rallye führte in rasender Geschwindigkeit an die 200-Tage-Linie … und endete dort. Die Zalando-Aktie lief am 14./15.11. ganz kurz über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt … und dann begannen erhebliche Gewinnmitnahmen. Der Kurs fiel sechs Handelstage am Stück. Was deutlich macht, dass es da allerhand Marktteilnehmer gab bzw. immer noch gibt, die diese „Logik“ langsamerer Zinserhöhungen als Treibsatz für eine Gewinn-Wende bei Zalando nicht schlucken. Und das lässt vermuten, dass die aktuell laufende, eher zögerlich wirkende neue Aufwärtsbewegung auch nicht allzu weit führen könnte, zumal:

Der Kurs war zum Schluss der Vorwoche erneut an die zügig nach unten laufende 200-Tage-Linie gestiegen und wurde dort am Montag abgewiesen. Der Druck war bislang zwar noch gering, aber es besteht eine gute Chance, dass den Bullen alleine das schon genügen könnte, um hier wegzubleiben. Immerhin müsste Zalando noch einiges nach oben laufen, um das vorherige Hoch (35,25 Euro) als Widerstand herauszunehmen und damit weiteres Aufwärtspotenzial zu erlangen. Und das wäre in diesem Umfeld ein steiniger Weg. Eine Trading-Chance für Risikofreudige ist es angesichts der immensen Schwankungsfreude der Aktie aber trotzdem.

Ein moderater Hebel trägt der hohen Volatilität Rechnung

Wir würden für einen solchen Trade auf Zalando ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 45,431 Euro, woraus sich ein für einen solchen spekulativen Trade angemessener Hebel von 2,07 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 36,00 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,93 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Zalando lautet SH6J46.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 33,13 Euro, 35,25 Euro, 39,27 Euro

Unterstützungen: 29,91 Euro, 24,82 Euro, 20,94 Euro, 19,18 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Zalando

Basiswert Zalando WKN SH6J46 ISIN DE000SH6J463 Basispreis 45,431 Euro K.O.-Schwelle 45,431 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,07 Stop Loss Zertifikat 0,93 Euro

