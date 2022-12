Börse am Morgen heute 7.12.2022

Der deutsche Leitindex startete zunächst schwächer in den Handel, konnte sich aber in der ersten halben Stunde bereits schon wieder berappeln und das Gros der Abwärtskurslücke aus der Eröffnung wieder schließen. Im Anschluss kam der Index allerdings nicht mehr weiter und stagniert leicht im Minus.

Morphosys auf Stabilisierungskurs

Papiere von Morphosys bleiben am Mittwoch auf Stabilisierungskurs und erholten sich um knapp 1,5 Prozent. Die Lizenzvergabe für potenzielle Krebsmedikamente spült dem unter hohen Kosten ächzenden Unternehmen eine Millionensumme in die Kasse. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis legt für weltweite Exklusivrechte für präklinische Inhibitoren eines neuen Krebs-Zielmoleküls eine Vorauszahlung von 23 Millionen US-Dollar (knapp 22 Millionen Euro) auf den Tisch.

Hinzu kommen könnten Meilensteinzahlungen sowie Tantiemen im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz. Am Markt kam dies zunächst gut an. Im Vormonat hatten verfehlte Studienziele mit dem Alzheimer-Antikörper Gantenerumab für eine herbe Enttäuschung gesorgt. Mit 13,90 Euro war es auf den niedrigsten Stand seit Juni 2010 abwärts gegangen. Dies bedeutete einen Wertverlust von 58 Prozent im laufenden Jahr.

DWS Group im Rallymodus

Aktien der DWS sind am Mittwoch stark gefragt: Die Papiere der Fondstochter der Deutschen Bank steigen am Morgen um über 7 Prozent an. Damit winkt auf Xetra ein neuerlicher Höchststand seit Anfang Juni. Ein Börsianer lobte positive Schlagzeilen im Vorfeld des heutigen Kapitalmarkttags. So soll der Gewinn je Aktie im Rahmen neuer Mittelfristziele bis Mitte des Jahrzehnts auf 4,50 Euro steigen.

Im vergangenen Jahr lag er bei 3,90 Euro. Mit dem Ziel liege man über den Markterwartungen, so der Börsianer. Als echte Überraschung wertet er die in Aussicht gestellte außerordentliche Dividende von bis zu einer Milliarde Euro im Jahr 2024. Das dürfte bedeuten, dass man zunächst keine größeren Zukaufsambitionen mehr hege, so der Marktteilnehmer.