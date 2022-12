EQS-Adhoc: SPORTTOTAL AG löst Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten über rund EUR 1,8 Mio. auf

EQS-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Rechtssache

SPORTTOTAL AG löst Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten über rund EUR 1,8 Mio. auf



08.12.2022

SPORTTOTAL AG löst Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten über rund EUR 1,8 Mio. auf SPORTTOTAL AG hat sich im Rechtsstreit mit ehemaligem Geschäftspartner vergleichsweise geeinigt

Rückstellungen über rund EUR 1,8 Mio. werden mit Ergebniseffekt für das laufende Geschäftsjahr aufgelöst Köln, 8. Dezember 2022 Die SPORTTOTAL AG („Gesellschaft“) konnte im Rechtsstreit mit einem ehemaligen Geschäftspartner einen Vergleich erzielen. Ein entsprechender Gerichtsbeschluss ging der Gesellschaft heute zu. Damit ist die Gesellschaft in der Lage, hierfür im Geschäftsjahr 2019 gebildete Rückstellungen über rund EUR 1,8 Mio. aufzulösen. Hierdurch wird im laufenden Geschäftsjahr ein außerplanmäßiger Ergebniseffekt in gesamter Höhe der aufgelösten Rückstellung erzielt. Im Übrigen haben die Parteien über den Inhalt des Vergleichs Stillschweigen vereinbart. SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2

