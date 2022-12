US-Aktie mit bullischer Flaggenkorrektur

EnPro Industries Inc. - WKN: 633524 - ISIN: US29355X1072 - Kurs: 112,350 $ (NYSE)

EnPro Industries ist ein US-amerikanisches Technologie- und Industrieunternehmen Charlotte (North Carolina). Die Aktie gehört in diesem Jahr zu den starken Werten am Markt und schoss zuletzt im Oktober und November steil nach oben. Nach einem neuen Allzeithoch bei 127,67 USD läuft nun eine Abwärtskorrektur in einem schmalen Trendkanal. Im besten Fall handelt es sich dabei um eine bullische Flagge als Fortsetzungsformation im Aufwärtstrend.

Pullback abfischen?

Im bullischen Szenario dreht das Papier in Kürze wieder nach oben, idealerweise nach einem Test der Flaggenunterkante und des EMA50. Sogar ein kurzes Abrutschen aus der Flagge nach unten zum Test des Supports bei 104 - 105 USD wäre zulässig.

Wird die Flagge nach Abschluss der Abwärtskorrektur schließlich oben hin verlassen, könnte das Allzeithoch bei 127,67 USD wieder angesteuert werden. Später wäre Platz bis 153 - 156 USD.

Auf der Unterseite wäre ein nachhaltiger Rückfall unter 103 USD kurzfristig ungünstig. Eine tiefe Korrektur bis 93 - 94 USD könnte dann folgen. Unterhalb von 91 USD würden Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Bei diesem Outperformer könnte die laufende Konsolidierung spekulative Chancen bieten. Bleibt die übergeordnete Kursstärke bestehen, könnten hier bald neue Rekordhochs erreicht werden.

