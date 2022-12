Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Veränderung im Verwaltungsrat von Cembra



08.12.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich – Dr. Felix Weber wird sich an der Generalversammlung 2023 nicht mehr zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident von Cembra zur Verfügung stellen. Als seinen Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat Franco Morra vor. Dr. Felix Weber, Verwaltungratspräsident von Cembra, hat sich entschieden, sich bei der kommenden Generalversammlung vom 21. April 2023 nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Als seinen Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat, vorbehältlich der Genehmigung durch die Generalversammlung, Franco Morra als neuen Präsidenten vor. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Cembra danken Felix Weber für seine langjährige, sehr geschätzte Tätigkeit für das Unternehmen und die wertvollen Beiträge zur strategischen Ausrichtung der Bank. 2013 zum Verwaltungsratspräsidenten von Cembra gewählt, hatte Felix Weber einen massgeblichen Anteil an der Etablierung der Marke Cembra und der erfolgreichen Geschäftsentwicklung seit dem Börsengang. Darüber hinaus hat er die Wachstumsstrategie der Bank und die Erweiterung der Unternehmensbereiche durch wichtige Akquisitionen unterstützt. Felix Weber: «Nach zehn Jahren ist es für mich an der Zeit, mein Mandat als Verwaltungsratspräsident von Cembra in neue Hände zu geben. Ich freue mich sehr, dass wir mit Franco Morra eine ausgewiesene Persönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung in der Unternehmensführung von Banken sowie der Leitung von Transformationsprozessen gefunden haben. Ich bin überzeugt, dass Franco Morra den eingeschlagenen strategischen Kurs von Cembra erfolgreich weiterführen wird.» Franco Morra ist seit 2019 Gründer und Geschäftsführer der Winsight GmbH, die auf Unternehmens- und Managementberatung sowie Verwaltungsratsmandate spezialisiert ist. Davor war er von 2010 bis 2018 bei HSBC, unter anderem als Regional CEO EMEA und CEO Private Banking Schweiz, wo er das Private Banking-Geschäft zukunftsgerichtet umgestaltete. Von 2005 bis 2010 arbeitete Franco Morra bei UBS, wo er zunächst das Wealth Management Western Europe, Middle East and Americas leitete. Später wurde er zum CEO von UBS Schweiz und Mitglied der Konzernleitung der UBS Gruppe ernannt und stabilisierte nach der Finanzkrise erfolgreich die Kerngeschäfte der Bank. Von 1992 bis 2005 war Franco Morra Unternehmensberater und globaler Partner bei The Boston Consulting Group mit Schwerpunkt auf strategischer Neupositionierung, globalem Wachstum, operativer Effizienz sowie M&A- und Post-Merger-Integrationsprojekten. Er verfügt über einen Master in Business Administration & Marketing sowie einen Doktortitel in Economics & Health Care Management der Universität St. Gallen. Kontakte Medien: Carolin Schulze, Senior Communications Specialist, +41 44 439 85 23, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability, +41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor’s mit A– bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

Ende der Adhoc-Mitteilung