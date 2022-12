Digitalisierer DocuSign: Auf dem richtigen Weg

DocuSign (WKN: A2JHLZ) ist ein interessanter Digitalisierer, der einfach eine Mission verfolgt: Unterschriftsleistungen so simpel wie möglich zu gestalten. Per digitaler Lösung können Unternehmen Zeit sparen. Dienstreisen sind dadurch weniger nötig, genauso wie ein aufwendiger Postlauf innerhalb von Unternehmen, der Tage dauern kann.

Das Wachstumsmodell ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Nach der Corona-Pandemie und der Digitalisierungswelle schwand der Hype wieder etwas. Allerdings scheint sich zu zeigen: DocuSign hat noch immer das gewisse Mojo. Zumindest gibt es weiteres Wachstum, was mir jedenfalls zeigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.

DocuSign: Das dritte Quartal im Blick!

Nun hat das Management von DocuSign jedenfalls Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Der Markt reagierte im späten US-Handel mit einer positiven Notiz. Das kann ein Indikator dafür sein, dass die Tendenz stimmt. Aber sehen wir uns das ein wenig näher an.

Im dritten Quartal schaffte es das Unternehmen auf ein Umsatzwachstum in Höhe von 18 % auf 645,5 Mio. US-Dollar. Erneut ist der wiederkehrende Umsatz mit 624,1 Mio. US-Dollar der größte Teil daran. Jedoch ist auch das ein Indikator dafür, wie wertig das Geschäftsmodell und die bisherige operative Basis ist.

DocuSign erzielte zudem eine Gross Marge von 80 %, was tendenziell auf ein sehr profitables Geschäftsmodell hinweist. Im dritten Jahresviertel lag der Nettoverlust zwar erneut bei 0,15 US-Dollar je Aktie. Der freie Cashflow ist mit 36,1 Mio. US-Dollar allerdings positiv, was auch hier zeigt: Die Tendenz geht in eine vielversprechende Richtung. Zumal die Bilanz weiterhin 1,1 Mrd. US-Dollar in Cash und Cash-äquivalenten Mitteln ausweist.

Das Management von DocuSign rechnet für das vierte Quartal mit einem Umsatz zwischen 637 und 641 Mio. US-Dollar. Im direkten Quartalsvergleich deutet sich hier ein leichter Rückgang an. Jedoch soll sich die Gross Marge sogar auf einen Zielkorridor zwischen 82 und 83 % auf Non-GAAP-Basis verbessern. In schwierigen Zeiten ein solides Quartal mit einem eigentlich starken Ausblick.

Wie steht es um die Bewertung?

Die Aktie von DocuSign besitzt gegenwärtig eine Marktkapitalisierung in Höhe von 8,8 Mrd. US-Dollar. Rechnen wir die Umsätze hoch, so erhalten wir ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 3. Ich sehe aufgrund dieser fundamentalen Lage, des Wachstums und insbesondere des einfachen und alltäglichen Geschäftsmodells eine attraktive Ausgangslage für Foolishe Investoren.

DocuSign kann einen wertvollen Beitrag leisten, wenn es darum geht, einen einfachen, aber wichtigen Prozess zu revolutionieren. Auch das derzeitige Wachstum zeigt mir, dass der Markt weiterhin vorhanden und intakt ist, nur eben in einem normaleren Growth-Modus angekommen sein dürfte.

