Eine FinTech-Aktie, die man noch im Bärenmarkt kaufen sollte!

Eine FinTech-Aktie wurde im aktuell grassierenden Bärenmarkt besonders schwer getroffen. Die Rede ist von der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U), die im Vergleich zum All-Time-High Mitte 2021 bis dato mehr als zwei Drittel an Wert einbüßen musste.

Mit diesem heftigen Kurssturz konnte die Aktie von PayPal sogar die schlechte Performance ihres Indexes Nasdaq übertrumpfen. Und zwar im negativen Sinne.

Doch anstatt die Aktie zu meiden, sollten langfristig denkende Investoren nun erst recht einen Blick auf das FinTech werfen. Wenn man nämlich bereits mit dem Gedanken gespielt hat, bei PayPal einzusteigen, könnte es wohl kaum einen besseren Zeitpunkt als den gegenwärtigen Bärenmarkt geben.

Die FinTech-Aktie PayPal ist eine wahre Instanz

PayPal ist kein kleines, risikobehaftetes Start-up mehr. Das Unternehmen betreibt eines der größten und bekanntesten Zahlungsnetzwerke weltweit. Besonders spannend dabei ist der zweiseitige Aspekt des Zahlungsnetzwerkes mit über 430 Mio. aktiven Konten.

Unter diesen aktiven Konten befinden sich nicht nur sehr viele Verbraucher, sondern auch viele Händler. Das heißt, PayPal sammelt auf beiden Seiten wichtige Erkenntnisse über die Zahlungsabwicklungen. Somit ist es für das FinTech möglich, das eigene Zahlungsnetzwerk fortlaufend zu optimieren.

Dieser Wettbewerbsvorteil konnte PayPal auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zu weiterem Wachstum verhelfen. Beim Umsatz erzielte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 11 % auf 6,8 Mrd. US-Dollar. Der freie Cashflow stieg im selben Zeitraum um 37 % auf 1,8 Mrd. US-Dollar.

Mehr Wachstum voraus

Die bisher erreichte Größe des Unternehmens muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das Management von PayPal schätzt den adressierbaren Markt auf 110 Billionen US-Dollar. Selbstverständlich wird sich das FinTech diesen Markt mit anderen Akteuren teilen müssen, aber dennoch bietet ein solches Marktpotenzial Raum für weiteres Wachstum.

Erreichen möchte CEO Dan Schulman dieses Wachstum durch Investitionen in Bereiche, in denen das Unternehmen aufgrund des zweiseitigen Zahlungsnetzwerkes enorme Vorteile hat. Dazu gehören die digitalen Geldbörsen PayPal und Venmo sowie Braintree, eine Software-Lösung für große E-Commerce-Unternehmen. Während man wächst, möchte man darüber hinaus eine Verbesserung der Kostenstruktur erzielen.

PayPal: Eine heiße Fintech-Aktie zum Discount-Preis

Die FinTech-Aktie PayPal bietet eine vielversprechende Kombination aus Qualität und Wachstum. Es handelt sich um ein profitables Unternehmen mit einer hohen Markenbekanntheit sowie einem Wettbewerbsvorteil durch das große zweiseitige Zahlungsnetzwerk.

Betrachtet man den Verlauf des Aktienkurses von PayPal, stellt man schnell fest, dass die Aktie so günstig wie selten gehandelt wird. Und das, obwohl das FinTech in den letzten Jahren gewachsen ist und auch in Zukunft weiter wachsen wird.

Aus meiner Sicht ist PayPal daher eine FinTech-Aktie, die in diesem Bärenmarkt für langfristig orientierte Anleger besonders vielversprechend aussieht.

