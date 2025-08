AMD und Super Micro unter Druck | Shopify und Arista starten durch.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Wir sehen in Folge der Ergebnisse teils größere Bewegungen in beide Richtungen. Während die Aktien von AMD, Super Micro und Snap teils stärker unter Druck stehen, geht es bei Shopify und Arista Networks deutlich aufwärts. Das Ertragsbild ist seit dem Closing insgesamt leicht positiv, mit Disney und McDonald’s ebenfalls über den Erwartungen der Wall Street. Nach dem Closing werden die Ergebnisse von Airbnb, DoorDash und Fortinet gemeldet. Wichtige Wirtschaftsdaten gibt es heute keine, wobei die Auktion der 10-jährigen US-Staatsanleihen viel Beachtung finden wird.



00:00 Überblick (AMD, Super Micro, Uber u.a.)

01:44 Zahlen besser als erwartet | Ausblick Wirtschaftsdaten

03:37 Powell-Nachfolger | Steigende Ölpreise

04:45 Zeichen einer Stagflation | Zinssenkungen

06:41 Moderna unter Abgabedruck | Uber | Shopify startet durch

09:49 AMD unter Druck

13:22 Super Micro enttäuscht

14:48 Arista Networks | Snap | Toast

16:14 Disney im Minus | McDonald’s im Plus

20:06 Gemischte Zahlen (u.a. Rivian, Novo Nordisk)

21:08 Explodierende Bewertungen im AI-Sektor (u.a. OpenAI, Nvidia)

21:55 News bei Apple | Berkshire Hathaway: Buffett Bonus schwindet

23:26 Analysten zu Amgen, Caterpillar, Rivian, Skyworks, Toast