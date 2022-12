ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Teamviewer auf 'Underweight' - Ziel hoch

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Teamviewer von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 11 auf 12 Euro angehoben. Analyst Adam Wood rät in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf den europäischen Technologie- und Softwaresektor, im kommenden Jahr defensiv zu bleiben. ASML, Sage und SAP sind 2023 seine defensiven "Top Picks". Für Teamviewer sieht Wood nach der jüngster Kurserholung kein Potenzial mehr, da die Dynamik im Neugeschäft des Anbieters von Computer-Fernwartungssoftware weiter nachlasse. Er bleibt mit seinen mittelfristigen Schätzungen unter dem Marktkonsens./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

