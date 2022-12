CAC 40 Index: Nur noch wenige Stunden!

Der französische Leitindex CAC 40 konnte sich zuletzt sehr stark entwickeln und sogar wichtige Widerstände aus Sommer dieses Jahres meistern. Allerdings hat das Barometer offenbar einen Schluck zu viel aus der Pulle genommen, sodass die positive Entwicklung der letzten Tage durchaus auf der Kippe stehen könnte.

Genauer gesagt geht es um das Niveau um 6.600 Punkten, das zeitgleich mit der Nackenlinie einer inversen SKS-Formation aus dem Zeitraum zwischen August und November dieses Jahres zusammenfällt. Zwar gelang ein nachhaltiger Ausbruch darüber, allerdings deutet auch vieles auf eine bald einsetzende Konsolidierung hin.

Sollte es unter 6.600 Punkte abwärtsgehen, würde sofortiges Abwärtspotenzial in Richtung 6.464 und darunter 6.367 Punkte einsetzen. Sollte es an dieser Stelle nicht gelingen eine Kehrtwende zu vollziehen und an die vorherige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen, müssten Abschläge auf 6.000 Punkte erwartet werden.

Im Idealfall dreht das Barometer aber früher und steigt auf frische Jahreshochs an. Mit dem Sprung über 6.600 Punkte würde nämlich eine inverse SKS-Formation aktiviert werden, die durchaus das Potenzial auf Sicht der nächsten Monate hätte, bis an die Jahreshochs um 7.384 Punkten anzuknüpfen.