EQS-News: Eurobattery Minerals AB: Metallurgische Studie in Corcel bestätigt hohen Nickelgehalt im Wert von EUR 113,9 Mio.

EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Eurobattery Minerals AB: Metallurgische Studie in Corcel bestätigt hohen Nickelgehalt im Wert von EUR 113,9 Mio. (News mit Zusatzmaterial)



12.12.2022 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Metallurgische Studie in Corcel bestätigt hohen Nickelgehalt im Wert von EUR 113,9 Mio. Stockholm, 12. Dezember 2022 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“) gibt heute das Ergebnis einer metallurgischen Studie über sein spanisches Corcel-Projekt bekannt. Die Studie, die an drei Proben mit unterschiedlichem Nickel (Ni) -Gehalt (mittel-, niedrig- und hochgradig) durchgeführt wurde, bestätigt einen hohen Nickelgehalt im Wert von EUR 113,9 Mio. (1) nur in einem kleinen Teil des Castriz-Projektes. Highlights: Metallurgische Tests zur Ni-Gewinnung wurden an drei Proben (mittel-, niedrig- und hochgradig) aus der 2021 durchgeführten Bohrkampagne im Projekt Corcel durchgeführt.

Die Ergebnisse der metallurgischen Studie, die von AGQ LABS durchgeführt wurde, bestätigen das wirtschaftliche Interesse des Corcel-Projektes, da bei allen Flotationstests, die mit herkömmlichen Techniken durchgeführt wurden, Ni-Gewinnungsraten von über 50 % erzielt wurden.

In Hinblick auf die Ergebnisse der Flotationstests und die im technischen Bericht gemäß NI 43-101 geschätzten Ressourcen würden nur im kleinen Teil des untersuchten Castriz-Prospektgebiets 6.435 (2) Tonnen Ni-Konzentrat anfallen. Im größeren Corcel ist Castriz ein Teil, aber das größere Projekt umfasst auch Monte Mayor und Monte Castello, Lagerstätten mit ähnlicher Gesteinsformation, die auf eine viel größere Ni-Lagerstätte hinweisen. „Mit der vorliegenden metallurgischen Studie können wir nun das große Potenzial des Corcel-Projektes feststellen, wobei es deutliche Hinweise auf Nickel im Wert von EUR 113,9 Mio. nur im kleinen Teil des Castriz-Projektes gibt. Anhand aller derzeit verfügbaren Daten sehen wir für das Corcel-Projekt ein deutlich höheres Potenzial als bisher angenommen. Diese Erkenntnis, dass wir bewährte Techniken einsetzen können, um die Mineralien mit einer Gewinnung von über 50 % zu extrahieren, unterstreicht die großen Chancen für eine bedeutende Batteriemineralmine in Corcel“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Die metallurgische Studie wurde von AGQ LABS in Burguillos (Sevilla) durchgeführt. AGQ LABS ist ein chemisches Technologiezentrum mit direkter Präsenz in 20 Ländern und verfügt über umfassende Erfahrung im Bergbausektor. Das Zentrum biete Dienstleistungen sowohl in der präoperativen als auch in der postoperativen Phase an. Der Umfang der Studie umfasste eine erste Stufe der Schaumstoff-Flotation und eine anschließende Stufe der sauren Auslaugung des Flotationsrückstandes. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ni-Gehalt durch Flotation gewonnen werden kann, wobei Werte von über 50 % (im Falle der hochgradigen Probe über 70 %) erreicht werden. Im Anhang zu dieser Pressemitteilung finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung der metallurgischen Studie. Sie können ebenfalls die vollständige metallurgische Studie über diesen Link herunterladen:

https://eurobatteryminerals.com/de/projekt/corcel-project/. (1) Unter Berücksichtigung eines zu zahlenden Preises für Ni-Konzentrat von EUR 17.698/tn beläuft sich der Bruttowert der bisher bewerteten Ni-Ressourcen im Corcel-Projekt auf EUR 113.889.847. (2) 5.595.580 Mineralien-Tonnen x 0,23 (Ni-Tonnen/100 Mineralien-Tonnen) x 50 Ni-Konzentrat-Tonnen / 100 Ni-Tonnen) = 6.435 Ni-Konzentrat-Tonnen. Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die das Unternehmen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung der EU offenlegen muss. Die Informationen wurden am 12. Dezember 2022 um 07:30 MEZ durch Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, zur Veröffentlichung freigegeben. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Tel: +49 (0) 89-1250903-35

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0) 86 042 255

E-Mail: info@augment.se



Datei: Appendix Corcel metallurgical study_de



12.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com