ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Allianz SE auf 268 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Allianz von 256 auf 268 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Münchener Versicherungskonzern liege mit Blick auf das operative Ergebnisziel für 2024 über Plan, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit 16 Milliarden Euro anstelle der angepeilten über 14,5 Milliarden. Zudem geht er davon aus, dass innerhalb von drei Jahren ein Volumen entsprechend 20 Prozent der Marktkapitalisierung an die Anleger ausgeschüttet wird. Die Bewertung der Papiere hält Fossard für günstig./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 15:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------