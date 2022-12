OCCIDENTAL PETROLEUM - Bullen geraten unter Druck

Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 64,030 $ (NYSE)

Die Aktie von Occidental Petroleum ist der große Gewinner im S&P 500 in diesem Jahr. Nach aktuellem Stand legt die Aktie in diesem Jahr um 120 % zu.

Allerdings kommt der Aktienkurs schon seit Monaten nicht mehr voran. Die Aktie erreichte am 31. Mai 2022 ein Hoch bei 74,04 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Seitwärtskonsolidierung. Diese läuft knapp unter dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 77,80 USD ab. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung schob sich die Aktie aus dem Aufwärtstrend seit Oktober 2020 hinaus. Zudem nähert sich die Aktie der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung bzw. dem knapp darunter liegenden EMA 50 (Wochenbasis) an.

Bullen müssen sich beweisen

Noch haben die Bullen Chancen auf eine weitere Rally. Aber es wird eng. Im Bereich um 60,01-59,07 USD müsste nun Kaufinteresse aufkommen. Dann wäre zunächst ein Anstieg bis 74,04- 77,80 USD möglich. Gelingt ein Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend, dann wäre ein Anstieg an das Allzeithoch bei 117,89 USD möglich. Bei optimalem Verlauf könnte sich die Aktie also in den nächsten Monaten fast verdoppeln.

Allerdings ist auch ein mittelfristiges Verkaufssignal sehr nah. Denn spätestens ein Wochenschlusskurs unter dem EMA 50 (Wochenbasis) würde auf eine weitere Abwärtsbewegung bis zumindest 33,24 USD und evtl. sogar 19,77 USD hindeuten.

Fazit: Die Bullen haben nicht mehr viel Spielraum für weitere Verluste. Die Aktie muss in Kürze nach oben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)