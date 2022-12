Trading-Chance Oracle: Ausbruchschance mit dem Rückenwind der Bilanz

Werbung

Die Investoren waren zufrieden mit den Ergebnissen, die der Software- und Datenbankspezialist Oracle zum am 30.11. beendeten zweiten Geschäftsjahresquartal zu bieten hatte. Die Aktie liegt vorbörslich solide im Plus und hätte damit die Chance, einen wichtigen charttechnischen Widerstand zu überwinden. Eine Trading-Chance Long.

Allzu groß ist die Erwartungshaltung bei den aktuell einlaufenden Bilanzen nicht. Man ist sich darüber im Klaren, dass steigende Umsätze vor allem auf höheren Kosten und daraus resultierenden Verkaufspreisen basieren und die Gewinnmarge oft sinkt. So gesehen konnte sich das Ergebnis von Oracle, das gestern Abend nach US-Handelsende hereinkam, durchaus sehen lassen.

Die Zahlen waren solide, die Analysten heben den Daumen

Oracles Umsatz legte im zweiten Quartal des hier immer am 31.5. endenden Geschäftsjahres um knapp 19 Prozent zu, mehr als im Vorfeld von den Analysten erwartet. Der Gewinn lag mit 1,21 US-Dollar pro Aktie zwar nur auf dem Level des Vorjahresquartals, man sieht also auch hier erheblichen Margendruck. Aber das war mehr als die 1,16 US-Dollar, welche die Analysten Oracle im Vorfeld zugetraut hatten.

Die Konsequenz waren unmittelbar folgende, positive Stimmen seitens der Experten. Gleich vier Analysten hoben ihre Kursziele noch vor Beginn des heutigen regulären US-Handels an, die neuen Kursziele liegen zwischen 87 und 95 US-Dollar, die Einschätzungen zwischen “Halten“ und „Kaufen“. Das ist zwar nicht gerade umwerfend positiv, zumal das durchschnittliche Kursziel der Experten momentan „nur“ bei 90 US-Dollar liegt. Aber wenn ein Unternehmen aus dem momentan eher problematischen Gesamtbild der Gewinnentwicklung heraussticht, ist ein solches Kursziel ein Deckel, der sich im Idealfall sprengen ließe.

Ausbruchschance ließe sich mit engem Stopp nutzen

Aus charttechnischer Sicht bietet die positive Reaktion auf die Quartalsbilanz die Chance, sich nach oben abzusetzen. Nachdem die Oracle-Aktie nach einem vergeblichen Versuch, den markanten Widerstand in Form des März-Hochs bei 84,52 US-Dollar zu überwinden, unter die Supportzone 79,40/79,90 US-Dollar gerutscht war schien es, als hätten die Bullen das Ruder aus der Hand gegeben. Aber die Aktie erholte sich umgehend, so dass jetzt greifbar wird, dass der Bruch dieser Unterstützungszone als Bärenfalle endet.

Quelle: marketmaker pp4

Bereits im Vorfeld der Bilanz hatte die Oracle-Aktie zugelegt und war dadurch wieder zurück über den Bereich 79,40/79,90 US-Dollar gelaufen. Vorbörslich liegt der Kurs erneut im Plus, so dass eine gute Chance auf einen erneuten Ausbruchsversuch über 84,52 US-Dollar besteht, der diesmal mit dem Rückenwind erfreulicher Bilanzdaten auch gelingen kann.

Mit einem Long-Trade auf den Ausbruch setzen

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 56,836 US-Dollar einen Hebel von 2,95 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 77 US-Dollar ansiedeln, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0550 USD) einem Kurs von ca. 1,90 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Oracle Long-Zertifikats lautet HG01VT.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 84,52 US-Dollar, 87,72 US-Dollar, 99,95 US-Dollar

Unterstützungen: 79,41 US-Dollar, 78,06 US-Dollar, 74,33 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Oracle

Basiswert Oracle WKN HG01VT ISIN DE000HG01VT1 Basispreis 56,836 US-Dollar K.O.-Schwelle 56,836 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,95 Stop Loss Zertifikat 1,90 Euro

