CISCO - Und heute der Ausbruch?

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 49,640 $ (Nasdaq)

Seit der Trendwende am Abwärtskursziel bei rund 38,00 USD Mitte Oktober und der Rückeroberung der 40,00-USD-Marke hat die Aktie von Cisco eine starke dreiteilige Kaufwelle vollzogen. Mit dem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 46,21 USD wurde auch der Anstieg über einen mittelfristigen Abwärtstrend bestätigt und schon Anfang Dezember, sowie im gestrigen Handel der Widerstand bei 50,26 USD erreicht und temporär überwunden.

Knapp darüber liegen bei 50,91 und 51,08 USD weitere kurzfristige Hürden, die es zu knacken gilt. Bislang überzeugt die Aktie jedoch mit einer hohen Aufwärtsdynamik und dürfte auch die nahen Barrieren durchbrechen. Das nächste Ziel wäre dann der Widerstand bzw. das Kursziel bei 53,80 USD. Darüber würde mittelfristig das Hoch vom März bei 57,00 USD auf die Agenda Rücken.

Ein Rücksetzer unter 49,00 USD und damit in das zuletzt nach oben verlassene Dreieck würde dagegen für eine kurzfristige Korrekturausweitung in Richtung 48,00 USD sprechen. Dort sollten die Käufer dann auch wieder aktiv werden. Andernfalls käme es zu einem Rücklauf an den Support bei 46,21 USD.

Cisco Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)