EQS-Adhoc: Epigenomics veröffentlicht Leistungsdaten zum „Next-Gen“-Test

14.12.2022 / 05:11 CET/CEST

Berlin, 14. Dezember 2022 – Epigenomics Inc, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es heute bestimmte Patent- und Technologierechte für Biomarker lizenziert hat, die mit der Erkennung von Darmkrebs in Verbindung stehen, und dass der „Next-Gen“-Test für die Erkennung von Darmkrebs (CRC), der diese lizenzierten Patent- und Technologierechte integriert, in präklinischer Testung eine Sensitivität von 84 % bei einer Spezifität von 90 % sowie eine Erkennungsrate für fortgeschrittene Adenome von 20 % erreicht hat. Die Ergebnisse basieren auf insgesamt 241 Probanden im Alter von 45 bis 85, darunter 70 CRC-positive Proben, die für alle vier Stadien der Krankheit repräsentativ sind (Stadien 1-4) und sich gleichmäßig auf frühe (Stadien 1&2) und späte (Stadien 3&4) Stadien verteilen.

Wenn das Unternehmen in der Lage ist, ähnliche Ergebnisse in seiner prospektiven klinischen CRC-DRAW-Studie zu erzielen, wird es die Kriterien der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) im Hinblick auf die Sensitivität von 74 % und die Spezifität von 90 % übertreffen, die für die Medicare-Erstattung nach der FDA-Zulassung erforderlich sind.

Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com

Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com



Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen in die Zukunft gerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.