Selbst wenn Novo Nordisk das Gewinnwachstum so halten kann: In 5 Jahren gäbe es ein KGV von 23!

Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist eine interessante Dividendenaktie, die jetzt ihre Qualitäten ausspielt: eine starke Dividende, Pricing-Power, ein defensives Geschäftsmodell und solide Zuwächse. All das führte zuletzt sogar zu einem Rekordhoch. In Euro kletterte die Aktie auf 123,60 Euro.

So manches Mal habe ich auf das Bewertungsrisiko hingewiesen. Die Aktie von Novo Nordisk ist ein Large-Cap und kein dynamischer Wachstumswert mehr. Trotz deutlich zweistelliger Wachstumsraten sollten selbst langfristig orientierte Investoren überlegen, wie viel bei der jetzigen Bewertung gut laufen müsste, um das zu rechtfertigen.

Ein Ansatzpunkt gefällig? Selbst das jetzige Gewinnwachstum, das nicht gerade niedrig ist, führte in fünf Jahren lediglich zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23. Im Vergleich zu heute wäre das viel moderater. Aber dafür müsste eben auch eine ganze Menge optimal verlaufen.

Novo Nordisk: Denken wir das Gewinnwachstum weiter!

Fangen wir erst einmal mit einer Bestandsaufnahem an. Novo Nordisk ist gegenwärtig mit 921,70 Dänischen Kronen bepreist. Der 2021er-Gewinn je Aktie, der rein formal noch der aktuellste Jahresgewinn ist, lag bei 20,79 Dänischen Kronen.

Rechnen wir nun also weiter: Zuletzt hat es bei dem Pharmakonzern im Durchschnitt ein Wachstum beim Nettoergebnis je Aktie von 14 % gegeben. Wenn das Management diesen Wachstumskurs halten kann, würde das Ergebnis je Aktie in fünf Jahren bis auf 40,02 Dänische Kronen wachsen. Ausgehend von dem derzeitigen Aktienkurs erhielten wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 in fünf Jahren. Das wäre zumindest wieder moderater.

Selbst wenn die Dividende je Aktie innerhalb dieses Zeitraums derart mitwachsen würde: Wir erhielten rund 20,02 Dänische Kronen. Das hieße, dass die Dividendenrendite gerade einmal auf 2,17 % wachsen würde. Novo Nordisk benötigt ein starkes zweistelliges prozentuales Wachstum, um wieder auf ein normaleres Bewertungsmaß zu kommen.

Vergiss nicht: Das ist nicht die Bewertung von heute!

Heute ist die Aktie von Novo Nordisk anders bewertet. Auf Basis der 2021er-Zahlen liegt das KGV bei 44,3. Zudem liegt die Dividendenrendite bei 1,12 %. Das zeigt, dass wir heute eine Bewertung sehen, die eine Menge Erwartungen an das zukünftige Wachstum eingepreist hat. Es kann gut gehen, keine Frage. Der dänische Pharmakonzern hat auch in diesem Krisenjahr bewiesen, dass man solche Zeiträume hervorragend meistern kann. Trotzdem ist für mich die Risikoseite nicht entsprechend gewürdigt worden. Kleinere Rückschläge beim Wachstum könnten mit einer starken Kursreaktion einhergehen.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.

