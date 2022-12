SWAN / Schlagwort(e): Personalie

Swan stärkt angesichts seines anhaltenden Wachstums das Führungsteam Paris, den 13. Dezember 2022 — Swan ernennt Sarah Hanafy, die zuvor für Currencycloud tätig war, zum Chief Marketing Officer, um das beschleunigte Wachstum des Unternehmens zu begleiten und den Ausbau der Teams und der Marke in ganz Europa vorzunehmen.

Die Erweiterung des Führungsteams von Swan gründet auf dem Wachstum des Unternehmens mit über 60 Kunden in 10 europäischen Ländern. Das Fintech-Unternehmen hat seit 2021 Transaktionen im Wert von 3 Milliarden Euro bearbeitet. Swan, das führende europäische Fintech-Unternehmen für Embedded Finance, verkündete heute die Ernennung von Sarah Hanafy zum Chief Marketing Officer (CMO). Als neue CMO bringt sie über 20 Jahre Erfahrung im Fintech- und Bankensektor ein. Sie hat sich darauf spezialisiert, für das Wachstum von Fintech-Startups auf neuen Märkten zu sorgen, und beabsichtigt, ihre langjährige Erfahrung für den Ausbau der Teams und der Marke von Swan in ganz Europa einzusetzen.

Bevor sie zu Swan kam, leitete Hanafy Marketingteams sowohl bei einer größeren britischen Bank als auch beim Fintech-Unternehmen Currencycloud mit Sitz in London. Im Rahmen einer erfolgreichen Go-to-Market-Strategie stockte sie ihr Team auf 50 Personen auf und im Anschluss an das erfolgreiche Wachstum der Marke erfolgte 2021 eine Übernahme durch Visa. Nach ihrem kürzlichen Ausscheiden aus dem Unternehmen suchte Hanafy nach der passenden Herausforderung, die es ihr erlauben würde, das Momentum auf dem europäischen Fintech-Sektor zu nutzen und für das Wachstum eines künftigen Einhorns zu sorgen: „Während viele Fintech-Unternehmen derzeit ihre Aktivitäten aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen zurückfahren müssen, erlebt Swan ein anhaltendes und nachhaltiges Wachstum. Ich möchte Teil dieser Wachstumsgeschichte sein und einen Beitrag zur nächsten europäischen Generation von führenden Fintech-Unternehmen leisten“, erklärte Sarah Hanafy, Chief Marketing Officer bei Swan. „Ich freue mich, mich in den nächsten Monaten und Jahren darauf zu konzentrieren, eine erstklassige Marketingorganisation aufzubauen und das Team dabei anzuführen, die Nr. 1 bei Embedded Finance in Europa zu werden.” Früher in diesem Jahr hatte Swan auch schon die ehemalige Stripe-Führungskraft Florent Tardivel in das Führungsteam geholt. Der ehemalige Head of Sales (Frankreich) bei Stripe leitet jetzt die Vertriebsaktivitäten von Swan als Chief Commercial Officer. „Jetzt ist es an der Zeit, Banking-Funktionen einzubetten, insbesondere für Unternehmen, die im Finanz- und Kostenmanagementsektor tätig sind. Banking-Funktionen sind zu einem notwendigen Mehrwert für diese Unternehmen geworden, und diejenigen, die dies schon umgesetzt haben, verfügen über einen Vorsprung auf ihrem Markt“, erklärte Florent Tardivel, Chief Commercial Officer bei Swan. Diese wichtigen Ernennungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Swan, ein B2B-Anbieter, in eine Phase anhaltenden Wachstums eintritt. Immer mehr europäische Start-ups und Fintech-Unternehmen betten Banking-Funktionen in ihr Produkt ein. Lightyear Capital schätzt, dass der weltweite Markt für Embedded Finance von 22,5 Milliarden $ im Jahr 2020 bis 2025 auf etwa 230 Milliarden $ wachsen wird. Allein für die Zahlungstransaktionen, das Kerngeschäft von Swan, wird erwartet, dass die weltweiten Einkünfte bis 2025 auf einen Wert von ca. 140 Milliarden $ steigen werden. Swan bietet den einfachsten Weg für Unternehmen, Banking-Funktionen in ihre Produkte für ihre Kunden einzubinden: Bankkonten, Karten über Mastercard und moderne Zahlungsoptionen wie Google Pay oder Apple Pay. Unternehmen, die Banking-Funktionen mit SWAN einbetten, verbessern die Kundenerlebnisse und können die Einkünfte pro Kunden deutlich steigern. 2023 wird Swan seine Expansion in weiteren Regionen in Europa fortsetzen und zusätzliche Produktfunktionen einführen, um jeden Markt noch besser zu bedienen. Weitere Informationen erhalten Sie auf swan.io Über Swan Swan wurde 2019 gegründet und ist ein führendes europäisches Fintech-Unternehmen und ein Innovationsführer für Embedded Finance. Banking-as-a-Service (BaaS) von Swan ist der einfachste Weg für Unternehmen, Banking-Funktionen in ihr Produkt einzubinden. Über die unkomplizierten APIs von Swan können europäische Unternehmen Bankdienstleistungen (Konten, Karten und IBANs) schnell und einfach in ihr eigenes Produkt integrieren. Das Fintech-Unternehmen bearbeitet Transaktionen im Wert von über 200 Millionen Euro im Monat für mehr als 60 Unternehmen in zehn europäischen Ländern. Swan hat über 100 Mitarbeiter und wird von den Fintech-Experten und erfahrenen Unternehmern Nicolas Benady, Nicolas Saison und Mathieu Breton geleitet. Das Unternehmen wurde in Kooperation mit dem Start-up-Studio eFounders gegründet und erhielt Startkapital von führenden Risikokapitalgebern wie Creandum und Accel. Zu den Kunden in Frankreich gehören die französische Einzelhandelsgruppe Carrefour, der Anbieter von Buchhaltungssoftware Pennylane und der Spezialist für Liquiditätsplanung Agicap. In Deutschland zählen Ride Capital, das deutsche Fintech-Unternehmen für steuereffizientes Investieren, der Spezialist für Finanzmanagement-Software Friday Finance (früher unter dem Namen Airbank bekannt) und Denario, der Anbieter von Payment Solutions, zu den Kunden. Swan ist ein Hauptmitglied von Mastercard und ein zugelassenes Finanzinstitut, das von der Aufsichtsbehörde ACPR reguliert wird. Kontaktperson: SWAN

Sarah Wachter

pr@swan.io

