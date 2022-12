EQS-News: Brockhaus Technologies AG: IHSE veräußert Gewerbeimmobilie; Steigerung der Kapitaleffizienz und weitere Entschuldung innerhalb der Gruppe

EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

Brockhaus Technologies AG: IHSE veräußert Gewerbeimmobilie; Steigerung der Kapitaleffizienz und weitere Entschuldung innerhalb der Gruppe



15.12.2022 / 08:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brockhaus Technologies: IHSE veräußert Gewerbeimmobilie; Steigerung der Kapitaleffizienz und weitere Entschuldung innerhalb der Gruppe BKHT-Tochtergesellschaft IHSE veräußert die Gewerbeimmobilie am Standort Oberteuringen an ein deutsches Family Office

Kaufpreis von € 10 Mio. deutlich über den Anschaffungs- / Baukosten

Veräußerung der Immobilie steigert die Kapitaleffizienz innerhalb der Gruppe und trägt durch Rückzahlung des Immobiliendarlehens und Steigerung der liquiden Mittel zur weiteren Reduzierung der Nettoverschuldung bei Frankfurt am Main, 15. Dezember 2022. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) hat über ihre Tochtergesellschaft IHSE die Gewerbsimmobilie am Standort im baden-württembergischen Oberteuringen an ein deutsches Family Office veräußert. Der Verkaufsvertrag wurde am 13. Dezember 2022 unterzeichnet und der Vollzug wird Anfang 2023 erwartet. Gleichzeitig bleibt IHSE dem Standort Oberteuringen treu und hat mit dem neuen Eigentümer einen langjährigen Mietvertrag unterzeichnet. Die Verkaufserlöse von € 10 Mio. liegen dabei deutlich über den Anschaffungs- bzw. Baukosten der Immobilie und stellen somit eine weitere Wertrealisierung für alle Aktionäre dar. IHSE hatte das Gebäude im Jahr 2018 erbaut und 2019 bezogen, um dem starken bisherigen sowie zukünftigen Wachstum der Gesellschaft auch produktionsseitig Rechnung tragen zu können. IHSE ist ein führender Hersteller von KVM-Technologie (Keyboard, Video und Mouse), um Daten in „mission-critical“-Anwendungen hochsicher, latenzreduziert und verlustfrei sowohl proprietär als auch IP-basiert zu übertragen. Verkaufserlös dient weiterem Verschuldungsabbau und zukünftigem Wachstum Der realisierte Verkaufspreis soll einerseits zur Rückzahlung des bestehenden Immobiliendarlehens und somit zum weiteren Abbau der Verschuldung genutzt werden und erhöht darüber hinaus die liquiden Mittel in der Gruppe. Durch die Reduzierung des Anlagevermögens wird außerdem die Kapitaleffizienz von BKHT weiter verbessert – ein Kernziel des BKHT-Vorstands. Erst Ende November hatte Brockhaus Technologies durch den Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an Palas Verkaufserlöse von rund € 59 Mio. zuzüglich potenziell weiterer € 17 Mio. durch zukunftsgerichtete Earn-Out-Zahlungen für die Jahre 2023 und 2024 realisiert und somit ein Vielfaches des in 2018 investierten Eigenkapitals von € 18 Mio. als Wertsteigerung für ihre Aktionäre erzielt. Die Verkaufserlöse sollen nun für weitere Akquisitionen verwendet werden. Dabei legt Brockhaus Technologies unverändert den Fokus auf margen- sowie wachstumsstarke Technologie- und Innovationsführer des deutschen Mittelstands. Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com. Kontaktinformationen Für Investoren: Paul Göhring

Phone: +49 69 20 43 40 978 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com Für Medien: GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation

Phone: +49 69 97 12 47 33 Fax: +49 69 97 12 47 20 E-Mail: dietz@gfd-finanzkommunikation.de

15.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com