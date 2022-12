IFF kündigt Dividende an

Der amerikanische Hersteller von Aromen und Duftstoffen International Flavors & Fragrances Inc. (ISIN: US4595061015, NYSE: IFF) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,81 US-Dollar ausbezahlen. Die nächste Auszahlung erfolgt am 6. Januar 2023 (Record day: 28. Dezember 2022).

Anfang August 2022 erfolgte eine Erhöhung um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,79 US-Dollar). Es war die 13. jährliche Anhebung der Dividende in Folge.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,24 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie von International Flavors & Fragrances (IFF) notiert derzeit bei 105,63 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt damit aktuell bei 3,07 Prozent (Stand: 14. Dezember 2022).

International Flavors & Fragrances mit Sitz in Hauptsitz in New York ist der drittgrößte Hersteller von Duft- und Aromastoffen weltweit und beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiter. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 wurde ein Umsatz von 3,06 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 3,07 Mrd. US-Dollar), wie am 7. November 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,2 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 194 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Gewinn von 209 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 226 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 29,88 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 27,34 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de