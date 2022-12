Vonovia-Aktie: Top-Gewinner bei nachgebender Inflation

Die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) litt zuletzt unter der Inflation. Eine logische Konsequenz ist natürlich, dass die DAX-Aktie wieder deutlich besser performen kann, wenn die Teuerungsraten nachgeben. Zuletzt signalisierte unter anderem der US-Raum, dass die Möglichkeit besteht. Das könnte die Aktie zu einem Top-Gewinner machen.

Bereit, das heute noch einmal nachzuvollziehen? Warum nicht. Blicken wir auf die Vonovia-Aktie und eine sehr einfache These (ohne große Bilanz, ohne die Sache zu kompliziert zu gestalten. Sowie auf die Antwort auf die Frage, warum nachlassende Inflation einen signifikanten Turnaround bedeuten kann.

Vonovia-Aktie: Darum Top-Gewinner bei weniger Inflation

Die Vonovia-Aktie ist hochverschuldet. Sowohl die kurzfristigen Verbindlichkeiten als auch die langfristigen Schulden liegen in zweistelliger Milliardenhöhe. Durch Inflation und die daraus resultierenden, steigenden Zinsen ist die bilanzielle Situation ein Problem geworden. Das heißt: Der DAX-Wohnimmobilienkonzern kann sehr einfach gesprochen dadurch profitieren, dass der Worst-Case nicht eintritt.

Sinkt die Inflation, so spricht vieles für nicht ganz so rapide steigende Zinsen und damit verbunden eine nicht so starke Bedrohung. Wir müssen womöglich nicht darum fürchten, dass die steigenden Zinsaufwendungen die Funds from Operations auffressen. Oder auch, dass das Management neben den bisher angekündigten Verkäufen in einem Umfang bis voraussichtlich 13 Mrd. Euro nicht weiteres Tafelsilber verkaufen muss, um die Bilanz zu bereinigen. All das kann bei der Vonovia-Aktie dazu führen, dass der schlechteste Fall eben nicht der wahrscheinlichste ist.

Die Bewertung der Vonovia-Aktie ist noch immer vergleichsweise günstig. Trotz kleinerer Hüpfer aufgrund positiverer Inflationsdaten lag der Aktienkurs zuletzt unter 24 Euro. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis um voraussichtlich 10 und insbesondere knapp unter 7 % Dividendenrendite erkennen wir, dass der Markt wirklich skeptisch auf den DAX-Wohnimmobilienkonzern blickt. Jedoch könnte das bei weniger Pessimismus, niedrigerer Inflation und weniger stark steigenden Zinsen eben übertrieben sein.

Günstige Chance?

Die Vonovia-Aktie ist fundamental preiswert und wir erkennen erste Indikatoren der Besserung. Trotzdem bleibt neben der Chance das Risiko gleichermaßen hoch. Insbesondere die Inflation und die steigenden Zinsraten sind nichts, was das Management selbst in der Hand hat. Geschweige denn wir als Investoren. Einen Teil der Reise müssen wir daher im Blindflug absolvieren.

Wer jedoch das Risiko nicht scheut, der kann bei der Vonovia-Aktie eine günstige Dividendenaktie sehen. Oder auch eine eigentliche Aktie mit einem defensiven Geschäftsmodell, jedoch mit einer verschuldeten Bilanz. Auf den Turnaround zu spekulieren ist möglich. Ob das dein Ansatz ist, das ist eine andere Frage.

