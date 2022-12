Innovative Industrial Properties: Klotzen statt kleckern mit 6,3 % Dividendenrendite

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist ein spannender REIT. Ob er zu den bekannteren Namen zählt, darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Aber die Dividende ist seit dem Börsengang vorbildlich. Wobei hohe Inflation und steigende Zinsen dem Real Estate Investment Trust übel mitgespielt haben.

Jedenfalls hat Innovative Industrial Properties jetzt einen erneut spannenden Schritt getätigt: 1,80 US-Dollar Dividende werden an die Investoren ausgezahlt. Das zeigt, dass das Management weiterhin in der Lage ist, zu klotzen anstatt zu kleckern.

Innovative Industrial Properties: Das ist neu

Natürlich sind die 1,80 US-Dollar Quartalsdividende keine großartige Überraschung für Investoren. Es handelt sich dabei um den Betrag, den das Management auch zuvor bereits ausgezahlt hat. Der springende Punkt für mich ist jedoch: In Zeiten, in denen es operativ etwas schwieriger wird, geht das Management nicht in die Vollen, sondern liefert Beständigkeit bei den Ausschüttungen und entsprechende Konstanz.

Es gibt Probleme für den REIT. Innovative Industrial Properties muss zeigen, dass man auch mit steigenden Zinsen zurechtkommt. Wobei Wachstum über neue Aktien finanziert wird, was trotzdem zuletzt einen positiven Effekt auf die Quartalszahlen hatte. Zwar verkündete das Management seit einiger Zeit keine Deals mehr. Vermutlich auch, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Erste Mieter sind leicht in die Schieflage geraten. Trotzdem: Bislang verpackt der Real Estate Investment Trust die hohen Zinsen ziemlich gut. In den vorherigen Quartalen lagen die Funds from Operations je Aktie bei über 2,00 US-Dollar. Das zeigt, dass die Dividende gedeckt ist.

Durch die steigenden Zinsen haben REITs wie Innovative Industrial Properties zwar eine Neubewertung erfahren. Jedoch führt das dazu, dass es diesen Real Estate Investment Trust mit Wachstumsmöglichkeiten und über 100 Immobilien zu einem günstigen Preis gibt. 6,3 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis von knapp über 14 ist die Ausgangslage, die fundamental nicht unattraktiv ist.

Weiterhin: Risiko und Chance

Für Innovative Industrial Properties können sich durchaus auch Chancen ergeben. Nicht nur aufgrund der fundamentalen Bewertung. Cannabis ist in den USA ein Wachstumsmarkt, und wenn Produzenten jetzt nach Liquidität suchen, dürfte der REIT eine erste Anlaufstelle sein.

Trotzdem gibt es natürlich Risiken. Derzeit sind es Zinsen und Inflation sowie gleichzeitig die Gefahr, dass Mieter in Schieflage geraten können. Für mutige Investoren kann sich ein Blick jedoch weiterhin anbieten. Zumal operativ und bei der Dividende alles in Ordnung ist, was jetzt auch diese neue Schlagzeile wieder einmal unterstreicht.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

