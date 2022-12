Die eine Aktie, die ich niemals verkaufen werde

An der Börse ist die Stimmung so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Nachdem die Aktienkurse seit Beginn der Pandemie immer weiter gestiegen sind, gab es in diesem Jahr einen ordentlichen Rückschlag. Seit Jahresbeginn pendeln die Aktienkurse stark hin und her.

In Zeiten volatiler Aktienkurse ist es umso wichtiger, sich darüber im Klaren zu sein, warum man eine bestimmte Aktie gekauft hat. Wenn das Unternehmen an der Börse angemessen bewertet ist und profitabel wächst, wird langfristig mit den steigenden Gewinnen auch der Aktienkurs steigen.

Um an der Börse viel Geld zu verdienen, muss man deshalb eigentlich nur eine kleine Zahl an Unternehmen finden, die über eine starke Bilanz und ein krisenfestes Geschäftsmodell verfügen. Legt man sich die Aktien dieser Unternehmen ins Depot, kommt der Erfolg über die Jahre von ganz allein. Eine der großen Schwierigkeiten ist es nun, die täglichen Schwankungen der Aktienkurse auszublenden. Oder noch besser, man nutzt die Schwankungen zum eigenen Vorteil und kauft weitere Aktien, wenn der Kurs gerade niedrig steht.

Hier ist eine Aktie, die aus meiner Sicht in diese Kategorie fällt und die ich deshalb niemals verkaufen werde.

Die eine Aktie für die Ewigkeit

Die Rede ist von der Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663). Coca-Cola ist einer der Traumkandidaten für jedes Aktienportfolio. Denn bei dem amerikanischen Softdrinkhersteller wachsen Umsatz und Gewinn in fast jedem Jahr um ein paar Prozent. In den letzten Jahren waren die Ergebnisse zwar etwas durchwachsen, da man sich auf die Restrukturierung der Abfüllbetriebe konzentriert hat und dort viel Kapital investieren musste.

Inzwischen kann sich Coca-Cola aber wieder voll und ganz auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Im letzten Jahr ist der Umsatz über 17 % auf mehr als 38 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Nettogewinn ist sogar noch stärker um über 26 % auf fast 10 Mrd. US-Dollar oder 2,25 US-Dollar je Aktie gestiegen.

Und auch in diesem Jahr hat Coca-Cola trotz der schwächelnden Wirtschaft keine Probleme, weiterzuwachsen. In den ersten neun Monaten ging es beim Umsatz um weitere 12 % rauf. Auch der Nettogewinn konnte weiter gesteigert werden, allerdings etwas langsamer als der Umsatz.

Umsatz und Gewinn steigen weiter und weiter

Da Coca-Cola jede Menge Geld verdient, aber nur einen geringen Kapitalbedarf hat, kann man sich als Aktionär zudem über eine ordentliche Dividende freuen. Aktuell bekommt man hier eine Dividende von 1,76 US-Dollar je Aktie. Das entspricht mehr als 70 % des letzten Jahresgewinns. Legt man sich die Aktie jetzt ins Depot, muss man dafür 62,83 US-Dollar (Stand: 16.12.2022) zahlen und bekommt demnach eine Dividendenrendite von 2,8 %. Kein Wunder also, dass die Coca-Cola-Aktie zu den wenigen gehört, die heute mehr kosten als vor einem Jahr.

Dank der regelmäßigen Erhöhungen ist es fast schon garantiert, dass das Einkommen aus dieser Aktie in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Insgesamt ist die Coca-Cola-Aktie deshalb einer meiner Favoriten, die ich niemals verkaufen werde.

