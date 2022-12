Diese Aussagen 2 Wochen vor Jahresschluss hören sich ziemlich gut an, Münchener Rück

Bei der Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) geht in Kürze ein aufregendes und unterm Strich doch erfolgreiches Börsenjahr 2022 zu Ende. Wenn wir jetzt zum Stichtag 15.12. eine Bestandsaufnahme machen wollen, so sind die Anteilsscheine von 264 Euro bis auf 299 Euro geklettert. Einziger Wermutstropfen: Einen Aktienkurs von 300 Euro können wir derzeit nicht ausmachen.

Ob das der große Gamechanger ist, das wage ich zu bezweifeln. Zumal das Management der Münchener Rück jetzt zwei Wochen vor Jahresende eines verbreitet: Zuversicht.

Na, das hört sich doch gut an, Münchener Rück!

Bei der Aktie der Münchener Rück steht eines im Raum: Ein Gewinnziel in Höhe von 3,3 Mrd. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2022. Auf diesem Wert basiert für viele Investoren im Moment wohl eine ganze Menge. Auch die derzeitige Bewertung setzt vermutlich darauf, dass wir nach diesem volatilen Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12,7 erreichen werden.

Nun hat der Chief Financial Officer auf einer Veranstaltung gemäß eines Berichts von finanzen.net am Donnerstag erklärt, dass man zuversichtlich sei. Zuversichtlich, dass man das Gewinnziel in Höhe von 3,3 Mrd. Euro erreichen könne. Verklausuliert heißt das für mich: Gibt es jetzt nicht noch eine größere Katastrophe bis zum Ende des Jahres, sieht die Prognose ziemlich gut aus.

Allerdings ist das nicht alles, was bei der Münchener Rück hohe Wellen schlagen sollte. Zumal das Geschäftsjahr 2022 wirklich bald der Vergangenheit angehört. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Chief Financial Officer nämlich mit einem Gewinnziel in Höhe von 4 Mrd. Euro. Uff. Rein rechnerisch könnte der Gewinn je Aktie unter dieser Prämisse auf über 28 Euro klettern. Das würde vor allem eines bedeuten: Die fundamentale Bewertung würde noch einmal preiswerter. Zudem gäbe es Raum, die Dividende perspektivisch deutlich zu erhöhen und weitere Mittel für Aktienrückkäufe zu verwenden. Insgesamt eine positive Perspektive, die der Top-Manager hier skizziert.

Das sieht ziemlich, ziemlich gut aus!

Die Münchener Rück hat im schwierigen Börsenjahr 2022 einen klaren Turnaround hingelegt. Womöglich sogar noch mehr: Das Management hat operativ anscheinend die Weichen gestellt, um den Gewinn konsequent weiter wachsen zu lassen. Wenn sich die 4 Mrd. Euro im kommenden Geschäftsjahr 2023 bestätigen sollten, steht auch einer anhaltenden Neubewertung bei der Dividendenaktie wenig im Wege.

Für den Moment sieht jedenfalls ziemlich viel sehr positiv aus. Weiter so, Münchener Rück. Auch wenn das Börsenjahr 2022 in Kürze vorbei ist, machen Aussagen wie diese Lust auf mehr im Jahr 2023.

