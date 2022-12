AMAZON - Das sind die Risiken im Jahr 2023

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 84,920 $ (Nasdaq)

Der Short-Fahrplan für die Amazon-Aktie geht bislang sehr gut auf. Das eine ist das kurzfristige Bild, das andere das mittelfristige. Wo liegen die Risiken, auch mit Blick auf die kommenden Monate?

Kurzfristig bleibt das Coronacrashtief bei 81,30 USD das Ziel für den Wert. Dort können Trader (Teil-)Gewinne auf der Shortseite einstreichen. Bislang gibt es keinerlei Anzeichen einer Stabilisierung.

Amazon-Aktie

Der Wochenchart zeigt aber noch ganz andere Gefahren auf. Denn gelingt dem Technologieschwergewicht im Bereich der 80-USD-Marke keine Stabilisierung, droht ein weiterer Abverkauf bis an das Tief 2018 bei 65,35 USD. Außerdem verläuft dort in etwa der EMA200 Monat. Somit würden sich die Kursrisiken mit Blick auf das kommende Jahr vom aktuellen Kursniveau auf rund 23 % belaufen. Das Problem: Unterhalb von 65,35 USD ist die Fallhöhe enorm. Die Bullen sollten es also tunlichst vermeiden, die Aktie auch unter dieses Tief fallen zu lassen.

Amazon-Aktie (Wochenchart)

Fundamental hat Amazon im Jahr 2022 enttäuscht. Es ist das erste Verlustjahr seit 2014. Analysten gehen davon aus, dass der Konzern in diesem Jahr über 16 Mrd. USD an Cash verbrannt haben wird. Für die Zukunft sind die Experten aber sehr optimistisch gestimmt und gehen für 2024 und 2025 von Free Cashflows von 40 und 52 Mrd. USD aus. Dem steht eine Marktkapitalisierung von 866 Mrd. USD gegenüber. Die KCVs 2024 und 2025 lägen anhand dieser Schätzungen bei 22 und 17.

Fazit: 2022 ist ein Jahr zum Vergessen für Amazon und seine Aktionäre. Ob der Konzern schnell wieder in die Spur kommt, wie es Analysten erwarten, steht in den Sternen. Der Wert ist fundamental und technisch angeschlagen. Eine Bodenbildung dürfte noch eine Zeit dauern. Investoren achten in den kommenden Monaten auf Stabilisierungstendenzen im Bereich des Coronacrashtiefs und des Tiefs 2018.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 469,82 510,74 564,04 Ergebnis je Aktie in USD 3,24 -0,09 1,67 Gewinnwachstum - - KGV 26 - 51 KUV 1,8 1,7 1,5 PEG - neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)